Torcida do Santos protesta após goleada sofrida contra o Vasco no Morumbis

A torcida do Santos protestou de forma contundente durante o segundo tempo da goleada sofrida para o Vasco, neste domingo (18), no Morumbis. O Peixe levou quatro gols em apenas 17 minutos, depois de ir para o intervalo perdendo por 1 a 0, e terminou derrotado por 6 a 0.

Cânticos como “Vergonha, time sem vergonha” e “burro” ecoaram das arquibancadas. Parte dos torcedores chegou a virar de costas para o gramado, enquanto outros deixaram o estádio ainda na metade da etapa final. As vaias e gritos de “olé” acompanharam as trocas de passes do time carioca.

O presidente Marcelo Teixeira foi alvo de xingamentos, mas as críticas mais intensas se concentraram no técnico Cleber Xavier, chamado de “burro” por grande parte do público presente. O treinador vive momento de forte pressão.

Com a derrota, o Santos permanece estagnado na tabela do Brasileirão e segue próximo da zona de rebaixamento.