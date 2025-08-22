Termina hoje o prazo para a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de obrigações e risco de fuga

O prazo para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresente explicações sobre o descumprimento de medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, termina hoje. A determinação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para a manifestação.

A investigação apura a atuação de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em ações de coação contra autoridades brasileiras no processo sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. O julgamento do caso está marcado para setembro.

Moraes quer que a defesa esclareça os reiterados descumprimentos das medidas cautelares, a repetição de condutas ilícitas e o risco de fuga. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro continuou usando redes sociais e manteve contato com investigados, apesar da proibição. A PF também encontrou um arquivo que poderia ser usado para solicitar asilo político na Argentina.

A defesa nega violações e informou que apresentará a manifestação no prazo. Esta é a segunda vez que Moraes cobra explicações formais. Em julho, após restrições impostas, Bolsonaro participou de eventos no Congresso, o que gerou publicações nas redes.

Diante de novas infrações, Moraes decretou prisão domiciliar no início de agosto, que segue em vigor. Na quarta-feira (20), Bolsonaro e o filho Eduardo foram indiciados pela PF por coação contra ministros do STF e parlamentares.