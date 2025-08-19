Troca de alimentos e de recicláveis por ingressos para o Itaquá Rodeio Fest vai até dia 31

Quem ainda não trocou mantimentos ou materiais recicláveis por ingressos para o Itaquá Rodeio Fest vai ter mais alguns dias para garantir presença no maior rodeio de portas abertas do Brasil. O prazo para obter as entradas solidárias, que antes era até 20 de agosto, foi estendido para dia 31 deste mês. Organizado pela MP Promoções, o evento será realizado em comemoração aos 465 anos de Itaquaquecetuba-SP, em 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro, com grandes shows e provas de montaria.

A troca que garante entradas para a pista pode ser feita mediante doação de alimentos não-perecíveis ou de embalagens plásticas. Há quantidade e o tipo de produto estipulado para cada dia da programação do festival. Os mantimentos devem ter prazo de validade mínimo de 30 dias.

Para sexta-feira (5/9), primeiro dia do Itaquá Rodeio Fest, quando se apresentam Natanzinho Lima, Zé Neto & Cristiano, e DJ Dennis, o ingresso vale 1 litro de leite, 1 litro de óleo e 1 embalagem plástica vazia.

No sábado (6/9), para os shows de Lauana Prado, e DJ Alok, a entrada pode ser obtida com 2 pacotes de macarrão, 2 sachês de molho e 1 embalagem plástica vazia.

Já no domingo (7/9), sobem ao palco do evento, em Itaquaquecetuba, Luan Santana, e Gustavo Mioto. Para este dia, o ingresso está sendo trocado por 1 quilo de ração para cão ou gato e por 1 embalagem plástica vazia.

Na sexta-feira seguinte (12/9), o maior rodeio de portas abertas do Brasil continua com Henrique & Juliano, e Tatau. Os ingressos podem ser trocados por 250 gramas de café, 1 quilo de açúcar e 1 embalagem plástica.

O último dia de festival (13/9) tem show de Gusttavo Lima, MC Kevinho, e Turma do Pagode. A troca solidária para essas atrações valem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 embalagem plástica.

Green Pass

Também há a opção do Green Pass, que garante entrada para qualquer um dos cinco dias do Itaquá Rodeio Fest mediante a entrega de dois quilos de latinhas de alumínio, desde que limpas, amassadas e com lacres.

A troca solidária acontece no Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane), todos os dias, das 10h às 20h; no Fundo Social de Solidariedade (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia), de segunda a sexta, das 9h às 17h; na Guarda Civil Municipal (GCM) Caiubi (estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Amanda Caiubi) e na GCM Piratininga (rua Joaquim Caetano – Piratininga), de segunda a sexta, das 9h às 17h; e no X Supermercados da Praça Central (praça Padre João Álvares, 218 – Centro), de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Já na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina), é realizada a troca para Pessoas com Deficiência (PCDs), de segunda a sexta, das 9h às 16h. Para PCDs, o ingresso solidário vale um pacote de absorvente e uma garrafa pet.

Os ingressos também estão disponíveis para venda exclusivamente no site www.itaquarodeiofest.com.br. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 400, de acordo com a área pretendida.

A exemplo de anos anteriores, o Itaquá Rodeio Fest será abrigado ao lado do Itaquá Park Shopping, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355).

Alta procura

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), ressalta que a prorrogação da troca solidária foi definida diante da alta demanda:

“Como a procura pelas entradas tem sido grande, decidimos estender o prazo para que todos tenham tempo de garantir a troca solidária, seja com mantimentos, alumínio ou recicláveis. Esta é uma oportunidade para que mais pessoas participem do Itaquá Rodeio Fest, evento organizado pela MP Promoções sem o uso de um só centavo de dinheiro público”.

Itaquá Rodeio Fest 2025

Quando: 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

5/9 – 6ª feira

Natanzinho Lima / Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ

6/9 – Sábado

Lauana Prado / DJ Alok

7/9 – Domingo

Gustavo Mioto / Luan Santana

12/9 – 6ª feira

Tatau / Henrique & Juliano

13/9 – Sábado

MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

Ingressos

Troca solidária para pista

De 1º/8 a 31/8 (DATA PRORROGADA)

Relação de alimentos e de materiais recicláveis:

5/9: Natanzinho Lima / Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ

1 litro de leite + 1 litro de óleo + 1 embalagem plástica vazia

6/9: Lauana Prado / DJ Alok

2 pacotes de macarrão + 2 sachês de molho de tomate + 1 embalagem plástica vazia

7/9: Gustavo Mioto / Luan Santana

1 kg de ração para cachorro ou gato + 1 embalagem plástica vazia

12/9: Tatau / Henrique & Juliano

250g de café + 1 kg de açúcar + 1 embalagem plástica vazia

13/9: MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 1 embalagem plástica vazia

Green Pass: dois quilos de latinhas de alumínio, desde que limpas, amassadas e com lacre, valem ingresso para qualquer um dos dia de show

Onde fazer a troca | Pontos oficiais:

Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania (exclusivo para PCD)

Rua Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h

A troca é feita mediante à doação de um pacote de absorvente e de uma garrafa pet

Itaquá Park Shopping:

Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane

Todos os dias, das 10h às 20h

Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba:

Rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

X Supermercados:

Praça Padre João Álvares, 218 – Centro

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

GCM Caiubi:

Estrada dos Índios, 1.121 – Jardim Amanda Caiubi

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

GCM Piratininga:

Rua Joaquim Caetano – Piratininga

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h

Compra de ingressos

Site oficial do evento:

www.itaquarodeiofest.com.br

Valores:

*Pista Solidária: *

A partir de R$ 20

Frontstage (Meia Entrada):

A partir de R$ 80

Frontstage (Inteira):

A partir de R$ 160

Frontstage Amigo (Para duas pessoas):

A partir de R$ 80, por pessoa

Camarote Intense (Inteira):

A partir de R$ 320

Camarote Intense (Meia Entrada):

A partir de R$ 160

Camarote Intense Amigo (Para duas pessoas):

A partir de R$ 160, por pessoa

Camarote Avenida Premium (Com open bar e open food):

A partir de R$ 400, por pessoa

Concurso Rainha e Princesas do Itaquá Rodeio Fest:

Final:

29/8 – 6ª feira