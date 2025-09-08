Igreja Católica beatifica Carlo Acutis, considerado “padroeiro da internet”

A Igreja Católica beatificou neste sábado (10) Carlo Acutis, jovem que morreu de leucemia aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006. A cerimônia aconteceu na Basílica de São Francisco, na Itália, e contou com a presença da família.

Considerado um “influencer” por suas evangelizações na internet, Acutis foi beatificado após a Igreja reconhecer um milagre atribuído a ele. A família de um menino brasileiro de Mato Grosso afirma que a criança se curou de uma grave doença após ter contato com uma relíquia de Acutis, guardada em uma paróquia de Campo Grande, sob os cuidados do padre Marcelo Tenório. “A criança estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Não ingeria alimentos sólidos nem líquidos e teve a cura logo depois”, relatou o padre ao G1.

Nascido em Londres em 1992, filho de pais italianos, Acutis mudou-se ainda criança para a Itália. Na adolescência, criou um site para catalogar milagres relatados pela Igreja e evangelizava por meio digital, o que lhe rendeu o apelido de “padroeiro da internet”.

Em Assis, o bispo Domenico Sorrentino comentou sobre a influência do jovem: “Estamos acostumados ao encanto de São Francisco, que atrai milhões de visitantes, mas que um menino que morreu aos 15 anos já seja tão influente só pode ser explicado por motivos sobrenaturais.”

O reitor do santuário do Despojamento em Assis, Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, destacou a postura de Acutis diante da morte: “Quando perguntaram se não estava triste por morrer jovem, ele respondeu: ‘Não, porque eu não desperdicei nem um minuto da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus’”.

O Papa Francisco também comentou sobre o trabalho do jovem no ambiente digital. “Apesar de expor os jovens à retração, isolamento ou vício, a internet também pode ser um espaço de criatividade e brilho”, afirmou.

Além de evangelizar online, Carlo Acutis vivia como um adolescente comum, gostava de futebol, videogame e Nutella. A beatificação é o primeiro passo para que o jovem se torne santo da Igreja Católica.