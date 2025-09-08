Search
Close this search box.

Criança é flagrada dirigindo carro do pai em Arujá; homem estava embriagado e tinha aves silvestres no veículo

A Polícia Militar flagrou, na noite deste sábado (6), uma criança conduzindo um carro na Avenida Leocardio Mendonça, em Arujá. O menino dirigia com autorização do pai, que estava no banco do passageiro e alegou estar embriagado.

Durante a abordagem, realizada por volta das 21h24, os policiais constataram que se tratava de pai e filho. O homem admitiu ter permitido que a criança assumisse o volante por não estar em condições de dirigir.

No veículo, a PM encontrou duas gaiolas no banco traseiro, com um coleirinha e um pixarro, ambos sem documentação legal. O homem afirmou criar as aves há algum tempo.

Pai e filho foram encaminhados para a delegacia de Arujá, onde um boletim de ocorrência foi registrado. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança entregue à mãe. O carro foi recolhido ao pátio.

O homem pagou fiança de R$ 1.518 e foi liberado. Apesar da apreensão, as aves permaneceram sob sua guarda.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube