No Dia de Nossa Senhora Aparecida, vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Rogério Tarento, chega a Aparecida após caminhada de 170 km

Neste domingo (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, o vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Rogério Tarento, concluiu uma emocionante jornada de fé até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

A peregrinação, que durou quatro dias, teve início em Itaquaquecetuba e percorreu cerca de 170 quilômetros, passando por cidades como Guararema, antes de seguir pela Rodovia Presidente Dutra rumo ao destino final.

Segundo Tarento, a caminhada foi uma forma de agradecer pelas bênçãos recebidas, pela saúde e pela família, tanto dele quanto dos companheiros de romaria. “Todos chegaram bem e com saúde, e isso é motivo de muita gratidão”, afirmou o vice-prefeito.

A chegada ao Santuário ocorreu na tarde deste domingo, coroada com a participação do grupo na missa em homenagem à Padroeira do Brasil.

O ato de fé do vice-prefeito reforça a tradição de milhares de devotos que, todos os anos, percorrem longas distâncias em sinal de devoção, esperança e gratidão a Nossa Senhora Aparecida.