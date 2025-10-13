Pix Automático entra em operação hoje em todo o país

O Banco Central lançou nesta segunda-feira (13) o Pix Automático, nova modalidade do sistema de pagamentos instantâneos que promete facilitar o dia a dia de consumidores e empresas. A ferramenta permite que pagamentos recorrentes, como contas de luz, água, internet, mensalidades escolares e assinaturas sejam realizados de forma automática e gratuita para pessoas físicas.

Diferente do débito automático tradicional, o Pix Automático poderá ser utilizado entre diferentes bancos e funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana. O cliente autoriza o pagamento apenas uma vez, pelo aplicativo do banco, via QR Code ou Pix Copia e Cola, podendo definir limites de valor, notificações e até se deseja usar o cheque especial ou crédito em caso de saldo insuficiente.

Para empresas, haverá um custo de adesão ao serviço, mas o Banco Central destaca que será menor que o do débito automático convencional. Já microempreendedores individuais (MEIs) que desejarem receber por meio do Pix Automático precisarão contratar o serviço com o banco e possuir CNPJ ativo há pelo menos seis meses.

O sistema também traz mais autonomia e segurança ao usuário. O cliente poderá cancelar a autorização a qualquer momento e, em casos de cobrança indevida ou fraude, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) continuará garantindo a restituição dos valores, conforme avaliação dos bancos envolvidos.

Com a novidade, o Banco Central busca ampliar ainda mais o alcance do Pix, que já se consolidou como o principal meio de pagamento no país. A expectativa é que o Pix Automático substitua gradualmente o débito automático tradicional, oferecendo mais praticidade, agilidade e transparência nas transações financeiras.