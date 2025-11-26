GCM prende quadrilha suspeita de extorsão em Suzano

Cinco brasileiros e três colombianos foram detidos enquanto tentavam cobrar valores indevidos de uma comerciante no bairro Cidade Edson. Caso foi registrado na Delegacia Central.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, nesta terça-feira (25), uma quadrilha suspeita de extorquir a proprietária de um salão de beleza no bairro Cidade Edson. Ao todo, oito pessoas foram detidas — cinco brasileiros e três colombianos.

De acordo com informações da Prefeitura de Suzano, a prisão ocorreu após uma denúncia apontar que o grupo estaria exigindo pagamentos ilegais da comerciante. Os agentes flagraram os suspeitos no momento em que tentavam realizar a cobrança.

Durante a operação, foram apreendidas oito motocicletas, 14 celulares e diversos cartões de visita, que eram distribuídos na região. Segundo o município, os cartões anunciavam supostos serviços, mas eram utilizados como fachada para a prática criminosa.

A quadrilha, originária de Guarulhos, vinha atuando em Suzano e é suspeita de realizar extorsões em vários estabelecimentos comerciais da cidade. Alguns dos detidos possuem passagens por roubo, violência doméstica e tráfico de drogas.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Central de Suzano, onde o caso está sendo registrado e investigado.