Santa Isabel vive um novo capítulo na segurança pública

Hoje, (06/11) foi realizada a formatura da da Guarda Civil Municipal.

O sonho que começou com a realização do concurso público promovido pela Prefeitura de Santa Isabel se transforma agora em realidade. Após um rigoroso processo de seleção e um intenso curso de formação realizado em parceria com o Município de Guarulhos, 25 guardas civis municipais estão prontos para servir e proteger nossa cidade.

Esta formatura representa muito mais do que a conclusão de um curso , é a conquista de um objetivo coletivo, o fortalecimento da segurança pública e o compromisso de Santa Isabel com o bem-estar e a tranquilidade de seus cidadãos.

O evento realizado nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, se deu inicio às 9h e se estendeu até às 12h, no Bosque Maia, em Guarulhos, reunindo autoridades municipais, representantes das cidades parceiras e familiares dos formandos , todos testemunhando o início de uma nova era na segurança isabelense.

Santa Isabel escreve, com orgulho, uma nova página de sua história: a de uma cidade mais segura, mais preparada e mais protegida.

A Guarda Civil Municipal estará localizada na Rua: Vereador Roberto de Almeida Machado , proximo do Fundo Social de Solidariedade . Parabéns à Guarda Civil Municipal de Santa Isabel!