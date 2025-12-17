Chuvas em SP deixam sete mortos em uma semana e estado segue em alerta

Chuvas provocam mortes e transtornos em São Paulo

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo ao longo dos últimos sete dias já provocaram pelo menos sete mortes, de acordo com dados da Defesa Civil. A primeira ocorrência fatal foi registrada na quarta-feira da semana passada, enquanto as mais recentes aconteceram nesta terça-feira (16).

Além das vítimas, os temporais causaram transtornos em diversas regiões, incluindo quedas de árvores, deslizamentos de terra, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Estado segue em alerta para vendaval

Para esta quarta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval em várias regiões do estado. O aviso é válido desde a manhã e segue até o fim do dia, indicando risco de rajadas de vento, queda de árvores e danos à rede elétrica.

Na última semana, a passagem de um ciclone extratropical intensificou os ventos e as chuvas, deixando milhões de imóveis sem energia elétrica em diferentes cidades paulistas.

Mortes recentes no litoral e na Grande SP

Na tarde de terça-feira (16), duas pessoas morreram em Ilhabela, no litoral paulista, em decorrência das fortes chuvas. Uma das vítimas foi soterrada após o desabamento de um muro, enquanto a outra foi arrastada pela correnteza dentro da própria residência.

No mesmo dia, um homem desapareceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, após ser levado pela força da água durante o temporal.

Lista de mortes registradas no estado

Além dos casos mais recentes, outras cinco mortes foram contabilizadas em diferentes municípios paulistas ao longo da última semana:

Quarta-feira (10): um morador de Campos do Jordão morreu após um deslizamento de talude atingir sua casa durante a tempestade;

um morador de Campos do Jordão morreu após um deslizamento de talude atingir sua casa durante a tempestade; Quinta-feira (11): uma mulher morreu após o desabamento de um muro no Jardim Sapopemba, na zona Leste da capital;

uma mulher morreu após o desabamento de um muro no Jardim Sapopemba, na zona Leste da capital; Sexta-feira (12): uma mulher morreu após ser atingida pela queda de uma árvore no centro de Guarulhos;

uma mulher morreu após ser atingida pela queda de uma árvore no centro de Guarulhos; Sábado (13): um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica em Juquitiba;

um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica em Juquitiba; Domingo (14): um homem morreu em Bauru após escorregar, cair em um rio e ser arrastado pela correnteza.

Impactos no transporte aéreo

As chuvas intensas também afetaram o transporte aéreo. Na terça-feira (16), o Aeroporto de Congonhas registrou o cancelamento de seis voos, sendo cinco partidas e uma chegada, devido às condições climáticas adversas.

Nesta quarta-feira (17), a administração do aeroporto informou que as operações ocorrem normalmente. Companhias aéreas que operam nos principais aeroportos paulistas afirmaram não haver registros de novos cancelamentos, embora alguns voos tenham sido reagendados.

Recomendações das autoridades

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante ventos fortes e redobrar a atenção em regiões com histórico de deslizamentos. Em caso de emergência, os moradores devem acionar os serviços de atendimento locais.

A previsão indica que o tempo instável deve continuar, exigindo atenção redobrada nos próximos dias em todo o estado de São Paulo.