Réveillon da Paulista 2026 terá 14 horas de música e fogos silenciosos

Réveillon da Paulista deve reunir milhões de pessoas

A Prefeitura de São Paulo realiza o Réveillon da Avenida Paulista 2026 com uma programação especial que promete movimentar a cidade na virada do ano. O evento contará com 14 horas ininterruptas de música a partir das 14h do dia 31 de dezembro, além de uma queima de fogos silenciosa com duração de 15 minutos, a maior já registrada na capital.

A expectativa é de um público circulante de até 8 milhões de pessoas ao longo do dia, reunindo moradores da capital, turistas e excursionistas. O evento também deve gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos.

Impacto econômico e turístico

Levantamento recente aponta que a maior parte do público do Réveillon da Paulista é formada por moradores da cidade, mas quase um terço é composto por visitantes de outras regiões. A movimentação impulsiona setores como hotelaria, alimentação, transporte e serviços, fortalecendo a economia local durante o período de festas.

Além da celebração da virada, o dia 31 de dezembro também será marcado pela 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que reunirá 55 mil atletas de 48 países e ampliará o fluxo de pessoas na região central.

DJ abre a programação pela manhã

Ainda pela manhã, o público poderá acompanhar a apresentação do DJ KVSH, que se apresenta durante a programação da São Silvestre. O artista vem ganhando destaque nacional e integra a programação cultural do dia na Avenida Paulista.

Programação musical do Réveillon da Paulista 2026

A curadoria artística foi baseada em pesquisas de preferência musical do público paulistano e contempla gêneros como música religiosa, forró, pagode e sertanejo.

A programação começa com apresentações religiosas:

14h: Colo de Deus

Colo de Deus 15h: Frei Gilson

Frei Gilson 16h: Padre Marcelo Rossi

Na sequência, artistas de grande alcance nacional sobem ao palco:

18h: João Gomes

João Gomes 19h20: Belo

Belo 20h40: Maiara & Maraisa

Maiara & Maraisa 22h: Ana Castela

Ana Castela 23h20: Simone Mendes

Simone Mendes 1h40: Latino

Estrutura especial para o maior Réveillon da cidade

Para receber o público, será montado um palco de 17 metros por 20 metros, com painel de LED cenográfico e dez torres de vídeo distribuídas ao longo da Avenida Paulista, garantindo visibilidade dos shows durante as 14 horas de programação.

Segurança, saúde e limpeza

A Prefeitura preparou uma operação integrada envolvendo segurança pública, saúde, limpeza urbana e mobilidade. A Polícia Militar contará com quase dois mil agentes, apoio de drones, câmeras com reconhecimento facial e torres de observação. A Guarda Civil Metropolitana reforçará o patrulhamento com mais de mil agentes e suporte do sistema Smart Sampa.

A limpeza urbana terá mais de 500 agentes dedicados exclusivamente à Paulista durante a virada, enquanto a área da saúde contará com postos médicos, ambulâncias, UTIs móveis e monitoramento em tempo real das ocorrências.

Esquema especial de mobilidade

Para garantir o deslocamento do público, o transporte coletivo terá operação reforçada com centenas de ônibus, dezenas de linhas especiais e equipes da SPTrans em campo. A CET também atuará com agentes, viaturas e interdições necessárias para a realização da São Silvestre e do Réveillon.

Festa gratuita e acessível

O Réveillon da Paulista 2026 reforça o papel do evento como uma das maiores celebrações de virada de ano do país, oferecendo shows gratuitos, diversidade musical, estrutura reforçada e foco em segurança e acessibilidade para o público.