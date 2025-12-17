Flamengo enfrenta o PSG na final da Copa Intercontinental nesta quarta; confira detalhes do jogo

Flamengo x PSG decidem título no Qatar

Flamengo e Paris Saint-Germain entram em campo nesta quarta-feira (17) para a grande final da Copa Intercontinental. A decisão será disputada no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar, com início às 14h (horário de Brasília).

O confronto marca o encontro entre o campeão sul-americano e o vencedor da última edição da Champions League, colocando frente a frente duas das camisas mais pesadas do futebol mundial.

Caminho do Flamengo até a final

O Flamengo garantiu vaga na decisão após eliminar o Cruz Azul, do México, e o Pyramids FC, do Egito, nas fases anteriores da competição. A equipe rubro-negra busca o segundo título mundial de sua história, após a conquista de 1981, quando superou o Liverpool.

O clube carioca também chegou à final em 2019, mas acabou derrotado pelos ingleses na decisão disputada no Catar.

PSG estreia direto na decisão

O Paris Saint-Germain entra diretamente na final da Copa Intercontinental por ser o atual campeão da Uefa Champions League. Esta será a estreia do clube francês no torneio, com a chance imediata de conquistar um título inédito.

O PSG também disputou recentemente a final do novo Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, mas ficou com o vice-campeonato após derrota na decisão.

Onde assistir Flamengo x PSG ao vivo

A final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG terá transmissão ao vivo via streaming, com cobertura completa para o público brasileiro.

Horário e local da final

Data: quarta-feira, 17 de dezembro

quarta-feira, 17 de dezembro Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Estádio Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar

Prováveis escalações de Flamengo x PSG

Flamengo

Sem desfalques confirmados, o Flamengo conta com o retorno definitivo de Pedro, que voltou a atuar na semifinal da competição.

Provável escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

Paris Saint-Germain

O PSG não terá o lateral-direito Hakimi, que se recupera de lesão e ficou fora da viagem ao Qatar.

Provável escalação: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola).

Arbitragem da final

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Ismail Elfath (EUA) Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA) VAR: Allen Chapman (EUA)

Expectativa para a decisão

Com elencos estrelados e estilos de jogo distintos, Flamengo e PSG prometem uma final intensa e de alto nível técnico. A partida pode marcar um momento histórico para ambos os clubes na disputa da Copa Intercontinental.