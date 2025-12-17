Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos leva horta comunitária e reforça parceria e segurança alimentar na Favela Nova Esperança.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta terça-feira (16), uma visita técnica à Favela Nova Esperança, onde está sendo implantado o primeiro projeto de horta comunitária do município. A ação é resultado de uma parceria com o Consórcio 6A da Sabesp e conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas.

Esta comunidade foi escolhida após um trabalho de mapeamento e diálogo com os moradores, conduzido pela secretaria de Favelas, que identificou na Nova Esperança um forte engajamento coletivo, fator considerado essencial para o sucesso da iniciativa. O Consórcio 6A atua como apoiador do projeto, com acompanhamento direto da representante social Cristina, conhecida como Cris.

“O projeto não é apenas sobre plantar, mas sobre construir com a comunidade. A participação dos moradores é o que garante a continuidade e os resultados da horta”, destacou o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva.

O plantio inicial foi realizado há cerca de 50 dias, mas as condições climáticas atrasaram o desenvolvimento das hortaliças. Durante a visita técnica, que contou com a presença da líder comunitária dona Maria Lúcia e moradores, foi avaliado que a colheita deverá ocorrer em aproximadamente 10 a 15 dias.

Neste primeiro momento, foram plantadas mudas de alface, escolhidas pelo rápido retorno. A proposta, no entanto, é ampliar o cultivo para outros hortifrútis, promovendo autonomia alimentar e melhoria na qualidade de vida dos moradores. A expectativa da Prefeitura é que a experiência sirva de modelo para a implantação do projeto em mais comunidades do município.