Governo de SP: Tarcísio abre vantagem e domina a disputa pela reeleição

A mais recente pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada no início de outubro de 2025, indica que o governador Tarcísio de Freitas mantém ampla vantagem na disputa pela reeleição em 2026. O levantamento mostra o chefe do Executivo paulista à frente em todos os cenários testados, consolidando sua posição como principal favorito ao pleito.

No quadro principal para o primeiro turno, Tarcísio aparece com 52% das intenções de voto, percentual muito superior ao de seu principal adversário, Márcio França (PSB), que soma 16%. Em outra simulação, na qual enfrenta o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o governador marca 47%, enquanto Alckmin registra 26%.

Os números reforçam o favoritismo de Tarcísio e indicam um cenário confortável para sua tentativa de reeleição, caso mantenha o desempenho atual.

Vídeo sobre pesquisa Real Time Big Data (Vídeo: reprodução/ CNN Brasil)

Aprovação do governo impulsiona candidatura

Além das intenções de voto, o Real Time Big Data também avaliou a percepção dos paulistas sobre a gestão estadual. De acordo com o instituto, 61% dos entrevistados aprovam o governo, enquanto 33% desaprovam.

Quando questionados sobre a qualidade da administração, 40% classificam o desempenho como “ótimo” ou “bom”. Para 31%, o governo é “regular”, e 27% consideram a gestão “ruim” ou “péssima”.

A boa avaliação ajuda a explicar o desempenho consistente do governador nas simulações eleitorais. Pesquisadores apontam que gestores bem avaliados tendem a ter vantagem em disputas que envolvem reeleição.

Disputa muda de figura sem Tarcísio no páreo

O instituto também testou cenários sem o nome de Tarcísio de Freitas, e o quadro observado é de maior equilíbrio. Em uma das simulações, Geraldo Alckmin e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparecem tecnicamente empatados, com 31% e 30%, respectivamente.

Em outros cenários alternativos, a fragmentação é ainda mais evidente, sugerindo que a ausência de Tarcísio deixaria a disputa mais aberta, sem um nome com clara vantagem inicial. A presença do atual governador, portanto, exerce papel de concentração de votos e reduz a dispersão do eleitorado.

O que os dados revelam sobre a disputa de 2026

Os resultados do Real Time Big Data deixam claros alguns pontos sobre o estágio atual da corrida eleitoral em São Paulo. A liderança de Tarcísio é sólida e se repete em todas as simulações realizadas, sustentada pela aprovação expressiva de seu governo, que exerce influência direta sobre sua vantagem nas intenções de voto.

O levantamento também mostra que a disputa se torna mais competitiva quando o governador não aparece entre os candidatos, o que evidencia o papel determinante de seu nome na organização do cenário político paulista. Apesar da larga vantagem que apresenta atualmente, Tarcísio ainda terá de administrar um desafio apontado por levantamentos anteriores: seu índice de rejeição, considerado elevado em comparação a outros nomes testados. A forma como essa rejeição evoluirá pode influenciar diretamente os próximos meses da corrida eleitoral.