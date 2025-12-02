Homem é preso no DF suspeito de abusar de crianças por redes sociais

Miguel Armando Bernardo Silva Filho foi preso no Distrito Federal suspeito de usar Instagram, TikTok e jogos online para atrair e abusar de crianças. Ele estava foragido há seis meses.

Suspeito é preso enquanto trabalhava no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta segunda-feira (1º) Miguel Armando Bernardo Silva Filho, suspeito de utilizar redes sociais para atrair e abusar sexualmente de crianças. O homem foi abordado enquanto estava trabalhando na capital federal.

Investigação aponta uso de redes sociais e jogos online

Segundo a investigação, Miguel utilizava Instagram, TikTok e plataformas de jogos online para se aproximar das vítimas, obter informações íntimas e ameaçá-las. Em seguida, exigia que produzissem vídeos de conteúdo sexual.

Até o momento, duas vítimas foram identificadas: adolescentes de 12 anos, residentes em Barra do Corda e Açailândia, no Maranhão. A polícia não descarta a existência de outras vítimas.

Foragido por seis meses

O suspeito havia sido denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal em junho, quando a Justiça expediu o mandado de prisão. Durante seis meses, Miguel esteve foragido, passando por São Paulo e Maranhão antes de retornar ao Distrito Federal, onde foi finalmente detido.

Acusações contra o suspeito

Miguel Armando Bernardo Silva Filho deve responder pelos crimes de:

Produção de pornografia infantil

Estupro de vulnerável

A Polícia Civil continua as investigações para identificar outras possíveis vítimas e coibir a ação do suspeito.