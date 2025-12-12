STF avalia transferência de Bolsonaro para “Papudinha”

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando a possibilidade de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do local onde está atualmente detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), no Distrito Federal, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha. A avaliação ocorre em meio a discussões internas no tribunal e pedidos da defesa relacionados às condições de custódia.

Situação atual da custódia

Bolsonaro está detido na Superintendência da PF desde 22 de novembro de 2025, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outras acusações ligadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Na unidade da PF, o ex-presidente ocupa uma sala de aproximadamente 12 metros quadrados. A defesa e aliados têm apontado que o espaço é reduzido, que não há equipe médica permanente no local e que o barulho de um gerador e a sensação de isolamento são problemas constantes.

O que é a “Papudinha”

A Papudinha é um espaço de custódia no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, administrado pela Polícia Militar. A unidade tem cerca de 60 metros quadrados e oferece instalações com quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área externa, além de equipe médica própria do sistema prisional local. É o mesmo local onde cumpre pena o ex-ministro Anderson Torres.

Análise do STF

No STF, o relator dos processos relacionados à execução da pena, ministro Alexandre de Moraes, tem considerado a possibilidade da transferência, mas condiciona essa decisão à realização de uma nova perícia médica em Bolsonaro. Os exames apresentados até agora pela defesa foram considerados antigos, e Moraes determinou a realização de uma avaliação atualizada do estado de saúde do ex-presidente antes de uma eventual decisão sobre mudança de local de custódia.

Apesar das reclamações sobre as condições na Superintendência da PF, não há definição de que a transferência já foi autorizada ou que ocorrerá em data específica. A decisão ainda está em análise e depende da conclusão da perícia médica e de outras considerações que a Corte deve levar em conta.

Defesa e aliados

A defesa de Bolsonaro tem argumentado que ele precisa de cuidados de saúde mais próximos, inclusive citando a necessidade de uma intervenção cirúrgica devido a um quadro persistente de soluços. Por essa razão, a defesa também pediu autorização para que um médico particular realize exames dentro da Superintendência da PF.

Contexto político e judicial

A discussão sobre a transferência ocorre em meio a outros desdobramentos envolvendo Bolsonaro, incluindo um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que pode reduzir o tempo de sua pena (ainda pendente de aprovação no Senado e sanção presidencial) e apelos contínuos da defesa em diferentes frentes jurídicas.