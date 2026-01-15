Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê* 

Evento nesta quinta-feira (15/01) marca novo capítulo de uma luta de oito anos que garantiu a implantação das alças de acesso e de saída do Trecho Leste do Rodoanel na cidade

Suzano viverá, nesta quinta-feira (15/01), a consolidação de um dos momentos mais aguardados de sua história recente na área de infraestrutura. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará no município a partir das 10 horas para realizar o lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, cuja concretização garantirá a implantação das esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e marcará o início da construção da maior estrutura viária já planejada para a região. O evento acontecerá na avenida Brasil, 1.300, no limite com a cidade de Poá.

A cerimônia contará ainda com a presença do prefeito Pedro Ishi; do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; e do deputado federal Marcio Alvino.

O evento simboliza a vitória de uma batalha que se estendeu por mais de oito anos e que resultou na conquista das alças de saída e entrada do Trecho Leste do Rodoanel em Suzano. A concretização do projeto se tornou o maior símbolo do legado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi para o município, que liderou as articulações junto ao governo do Estado e contou com o apoio decisivo de André do Prado e Marcio Alvino ao longo de toda a trajetória. O lançamento desta quinta-feira, sob a gestão de continuidade conduzida pelo prefeito Pedro Ishi, consolida o sucesso após uma grande luta por uma obra que vai trazer um significativo avanço logístico e econômico não só para Suzano, como também para todo o Alto Tietê.

Histórico

Desde a entrega do anel viário, em junho de 2015, quando o acesso mais próximo se limitava à avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), Suzano passou a conviver com a incerteza sobre a possibilidade de receber uma alça própria. A partir de 2017, as tratativas ganharam força, com a administração municipal intensificando o diálogo com o governo estadual para garantir que a cidade não ficasse à margem de um dos maiores empreendimentos rodoviários do País.

Em maio de 2018, durante a gestão do então governador Márcio França, Suzano recebeu a confirmação da construção de uma alça de saída na SP-66, anúncio feito pelo então secretário estadual de Logística e Transportes, Mário Mondolfo. A assinatura da ordem de serviço, naquele mesmo período, trouxe expectativa de investimentos na ordem de R$ 65 milhões, mas o projeto ainda precisaria superar uma série de entraves técnicos e administrativos.

A luta seguiu em 2019, quando Ashiuchi reforçou o pedido ao secretário João Octaviano Machado Neto, já no governo João Doria. O posicionamento em consenso do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) era claro: a melhor alternativa continuava sendo a avenida Major Pinheiro Fróes. Estudos foram solicitados e a obra passou a figurar entre as prioridades regionais.

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de coronavírus (Covid-19), as articulações não cessaram. Em junho de 2021, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou a Concessionária SPMar a desenvolver um novo projeto executivo para a construção da alça de saída do Trecho Leste, no limite entre Suzano e Poá, decisão que envolveu diretamente lideranças políticas e técnicas do Estado.

As discussões se estenderam ao longo de 2022, durante o governo Rodrigo Garcia, mas ganharam novo fôlego a partir de 2023, com o início do mandato do governador Tarcísio de Freitas. Em abril daquele ano, Rodrigo Ashiuchi e o presidente da Alesp, André do Prado, estiveram reunidos na capital com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, reforçando a necessidade de tirar o projeto do papel.

Foi nesse período que uma mudança estratégica redefiniu o futuro da obra. Novos estudos apontaram a avenida Brasil como local mais adequado para a implantação das alças, dando origem ao que passou a ser chamado de “Complexo Viário do Alto Tietê”. A proposta, apresentada em março de 2024, prevê a conexão do Rodoanel com a avenida Senador Roberto Simonsen, passando sobre a Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um novo corredor viário que beneficiará diretamente bairros como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia e Jardim Imperador.

“Essa mudança de traçado foi determinante para garantir que o Rodoanel realmente atendesse às necessidades de Suzano. A escolha da avenida Brasil ampliou o alcance do projeto, conectando regiões estratégicas da cidade e criando um novo eixo de desenvolvimento urbano. É uma decisão que não só melhora a mobilidade, mas também prepara Suzano para crescer de forma organizada e sustentável”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

Versão final

O projeto executivo foi oficialmente assinado naquele mês pelo secretário Rafael Benini, durante reunião do Condemat+, consolidando um conjunto de intervenções que inclui, além das alças de saída e entrada, a adequação das vias do entorno, a construção de uma passarela acessível e uma ampla reestruturação do sistema viário local.

Após um ano de desenvolvimento técnico, o resultado final foi apresentado em abril de 2025, contemplando três acessos distintos para Suzano e garantindo o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária já destinado à cidade. Na ocasião, o prefeito Pedro Ishi e o secretário Rafael Benini oficializaram o convênio que assegura R$ 600 milhões em recursos estaduais para a execução das obras, com previsão de conclusão até 2027. A expectativa é de geração de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, além de impacto positivo para mais de 1,6 milhão de pessoas em toda a região.

As intervenções incluem a ligação das alças com a rua Norma Favale, a avenida Brasil, a avenida Paul Percy Harris e a SP-66, além da criação de uma nova via paralela à Norma Favale para facilitar o fluxo entre entradas e saídas. O projeto também contempla a requalificação de importantes corredores, como a rua Jossei Toda, a rua Tarquinio Favale e a avenida Paul Percy Harris, além de melhorias na sinalização do viaduto Ryu Mizuno e da avenida Jorge Bei Maluf.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o início das obras marca uma virada definitiva para o desenvolvimento da cidade. “Suzano entra em um novo patamar a partir deste momento. Estamos falando de um investimento que transforma a mobilidade, atrai empresas, gera empregos e melhora a qualidade de vida da nossa população. Receber o governador Tarcísio de Freitas para lançar oficialmente essa obra é motivo de orgulho e a certeza de que estamos no caminho certo”, avaliou o chefe do Poder Executivo municipal.