Moraes autoriza Bolsonaro a ir a hospital para realizar exames após queda

Ministro do STF libera deslocamento do ex-presidente ao DF Star para exames neurológicos, com escolta discreta da Polícia Federal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja levado ao hospital DF Star, em Brasília, para a realização de exames médicos após uma queda sofrida nas dependências da Polícia Federal.

A decisão foi tomada após a apresentação de relatórios médicos e pedidos formais da defesa, que apontaram a necessidade de avaliação especializada diante da suspeita de traumatismo craniano leve.

Quais exames foram autorizados

Conforme a decisão do STF, Bolsonaro poderá realizar três exames neurológicos na unidade hospitalar:

Tomografia computadorizada do crânio

Ressonância magnética do crânio

Eletroencefalograma

Os procedimentos buscam identificar eventuais lesões ou alterações neurológicas após a queda, que teria ocorrido quando o ex-presidente caiu da cama durante a madrugada, na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

O que disseram os advogados de Bolsonaro

Defesa alegou risco à saúde e pediu urgência nos exames

A defesa do ex-presidente afirmou que a realização dos exames em ambiente hospitalar era imprescindível para preservar a saúde e a integridade física de Bolsonaro. Os advogados sustentaram que traumas cranianos não devem ser avaliados apenas de forma clínica, sendo necessária investigação por meio de exames de imagem e monitoramento neurológico.

Segundo a defesa, a autorização do STF atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, além de garantir que o custodiado receba tratamento médico adequado, considerando sua idade e histórico de problemas de saúde. Saiba mais neste link.

Segurança será feita de forma discreta

Moraes determinou medidas específicas para evitar exposição

O ministro determinou que a segurança de Bolsonaro seja realizada pela Polícia Federal de maneira discreta, com o desembarque pela garagem do hospital, evitando contato com o público e a imprensa.

A PF também deverá articular previamente com o hospital os detalhes da realização dos exames e assegurar vigilância integral durante todo o período de permanência do ex-presidente na unidade médica.

Retorno imediato à Polícia Federal

Após a realização da bateria de exames, Bolsonaro deverá retornar à Superintendência da Polícia Federal, sem autorização para internação hospitalar.

A decisão deixa claro que o deslocamento tem caráter exclusivamente médico e está restrito aos exames autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.

Caso segue sob análise do STF

A defesa apresentou o pedido de exames ainda na terça-feira (6), e, na sequência, a Polícia Federal encaminhou ao STF um laudo médico preliminar sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Com os resultados dos exames, o ministro Alexandre de Moraes poderá avaliar novas medidas, caso haja indicação médica que justifique outras providências.