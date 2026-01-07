Saulo Souza lança programa inédito para garantir alimentação dos alunos nas férias escolares

“Férias Sem Fome” distribuirá mais de 15 mil kits a partir desta quarta-feira (07), em Poá; retirada será na própria escola da Rede Municipal de Ensino onde o estudante estava matriculado em 2025

O prefeito de Poá Saulo Souza anunciou a distribuição de aproximadamente 15 mil kits de alimento para todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, por meio do programa Férias Sem Fome. A iniciativa inédita na cidade será executada pela Secretaria de Educação e tem como objetivo assegurar a alimentação adequada de crianças e adolescentes, inclusive aqueles que apresentam restrições alimentares, também fora da sala de aula. A entrega das cestas será feita a partir desta quarta-feira (7) e segue até o dia 9 de janeiro, nas próprias escolas onde os alunos estavam matriculados até dezembro de 2025.

O Programa Férias Sem Fome nasce com a proposta de garantir que nenhuma criança fique sem acesso à alimentação adequada no período de recesso escolar, reforçando o compromisso do Poder Público com o bem-estar social. Os kits são compostos por itens como macarrão, arroz, feijão, dois tipos de proteína, óleo, leite, bolachas, torradas, suco e achocolatado.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da iniciativa para assegurar a continuidade da alimentação das crianças durante as férias, especialmente para aquelas que dependem das refeições oferecidas diariamente nas escolas. Segundo ele, a ação reforça o papel social da educação e a preocupação do município com a proteção das crianças. “Durante o ano, milhares de estudantes têm na merenda escolar uma base importante da sua alimentação. E quando chegam as férias, muitas famílias sentem o impacto dessa ausência. Foi ouvindo essas realidades que nasceu o Programa Férias Sem Fome, onde alunos da rede municipal vão receber os kits, inclusive com itens diferenciados para aqueles que possuem restrição alimentar, garantindo segurança alimentar mesmo fora da sala de aula”, reforçou.

Para o secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, a iniciativa representa um avanço importante na política educacional e social de Poá. “Essa ação amplia o cuidado com os nossos alunos para além do período de aulas. Sabemos que, para muitas crianças, a alimentação oferecida na escola é fundamental para o desenvolvimento saudável. Por isso, estruturamos essa ação com planejamento e responsabilidade, garantindo que o apoio chegue diretamente aos estudantes, nas próprias unidades escolares, durante o recesso. A entrega começa nesta quarta-feira, das 8 às 17 horas, e pedimos que, se possível, os pais ou responsáveis façam a retirada no período escolar do aluno”, destacou.

Restrições alimentares

Um dos diferenciais do Programa Férias Sem Fome é a atenção dedicada às necessidades específicas dos estudantes com restrições alimentares. As cestas básicas foram cuidadosamente preparadas para atender estudantes com diferentes condições de saúde e escolhas alimentares, respeitando laudos médicos e orientações nutricionais já cadastradas na rede municipal.