Passagem de ônibus sobe para R$ 6 em cidades do Alto Tietê no início de 2026

Com a virada do ano, Arujá e Itaquaquecetuba reajustaram a tarifa do transporte municipal. Outras cidades da região mantêm os valores ou oferecem transporte gratuito.

O início de 2026 trouxe reajuste na passagem de ônibus em pelo menos duas cidades do Alto Tietê. Em Arujá e Itaquaquecetuba, o valor da tarifa passou a ser de R$ 6, com vigência a partir desta quinta-feira (1º).

Na região, os preços do transporte coletivo municipal variam atualmente entre R$ 5,30 e R$ 6, enquanto alguns municípios seguem com gratuidade total ou parcial para a população.

Arujá aumenta tarifa para R$ 6

Em Arujá, o reajuste foi de R$ 0,50. A passagem, que custava R$ 5,50 desde janeiro do ano passado, passou para R$ 6 com a chegada de 2026.

A atualização acompanha a tendência regional de recomposição dos custos do transporte público.

Itaquaquecetuba reajusta valor após análise de custos

Em Itaquaquecetuba, o aumento foi de R$ 0,20, elevando a tarifa também para R$ 6.

Segundo a administração municipal, o reajuste foi definido após análise técnica e solicitação da concessionária, considerando o aumento de combustível, mão de obra e insumos. O município optou pela recomposição contratual com base no IPCA, buscando garantir a continuidade e a qualidade do serviço.

Mogi das Cruzes estuda reajuste em 2026

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que ainda avalia a possibilidade de reajuste da tarifa neste ano. Uma definição deve ser anunciada na segunda-feira (5).

Atualmente, o valor da passagem na cidade é de R$ 5,30, o menor entre os municípios que cobram tarifa no Alto Tietê.

Cidades sem reajuste ou com transporte gratuito

Outros municípios da região decidiram manter os valores atuais ou oferecer gratuidade no transporte público:

Ferraz de Vasconcelos : tarifa mantida em R$ 6

: tarifa mantida em Poá : passagem segue em R$ 5,70

: passagem segue em Suzano : tarifa permanece em R$ 6 , sem previsão de aumento

: tarifa permanece em , sem previsão de aumento Guararema : transporte totalmente gratuito para toda a população

: para toda a população Santa Isabel: gratuidade para moradores cadastrados no programa Rota Livre

Cidades sem linha municipal

Alguns municípios informaram que não possuem transporte coletivo municipal:

Biritiba-Mirim

Salesópolis

Tarifas variam entre R$ 5,30 e R$ 6 no Alto Tietê

Com os reajustes já aplicados, as tarifas de ônibus no Alto Tietê em 2026 variam de R$ 5,30 a R$ 6, enquanto parte da população da região segue atendida por programas de transporte gratuito.