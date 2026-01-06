Tarifas de ônibus, metrô e trem sobem nesta terça-feira em São Paulo

Passagem de ônibus passa a custar R$ 5,30, enquanto metrô e trens estaduais chegam a R$ 5,40

As tarifas do transporte público ficaram mais caras nesta terça-feira (6) em São Paulo. O reajuste atinge ônibus municipais, metrô e trens metropolitanos, impactando milhões de passageiros que utilizam diariamente o sistema na capital e na região metropolitana.

Novos valores das tarifas em São Paulo

Com o reajuste definido pelas administrações municipal e estadual, os valores passaram a ser:

Ônibus municipais: R$ 5,30

R$ 5,30 Metrô e trens estaduais: R$ 5,40

No caso dos ônibus, o aumento foi de R$ 0,30. Já as tarifas de metrô e trens tiveram reajuste de R$ 0,20.

Prefeitura justifica reajuste e cita equilíbrio das contas

A Prefeitura de São Paulo afirma que o reajuste de 6% na tarifa de ônibus ficou abaixo do índice específico do transporte coletivo acumulado no último ano. Ainda assim, o aumento supera a inflação geral registrada nos últimos 12 meses.

Segundo a gestão municipal, a capital paulista mantém uma das tarifas mais baixas do país, especialmente pelo fato de o Bilhete Único permitir o uso de até quatro ônibus no período de três horas, sem cobrança adicional.

A decisão foi tomada após reuniões entre a prefeitura e as equipes responsáveis pela mobilidade urbana e pelo orçamento municipal.

Subsídios ao transporte já ultrapassam R$ 6 bilhões

O aumento ocorre em um cenário de forte pressão sobre as contas públicas. Em 2025, os subsídios pagos pela prefeitura às empresas de ônibus já ultrapassaram R$ 6 bilhões, o maior valor da história da cidade.

Os custos operacionais do sistema cresceram mais rapidamente do que a arrecadação com tarifas, o que obrigou o município a ampliar o aporte de recursos públicos para manter o serviço.

O custo total do sistema em 2025 ultrapassou R$ 10 bilhões, enquanto a arrecadação tarifária ficou em torno de R$ 4 bilhões.

Contratos de ônibus podem pressionar novos aumentos em 2026

Outro fator de pressão é a revisão periódica dos contratos com as empresas de ônibus, prevista para 2026. Estudos técnicos indicam que essa atualização pode elevar os custos do sistema em quase 10%, o que pode resultar em novos reajustes ou aumento dos subsídios públicos.

Aumento também afeta cidades da Grande São Paulo

Além da capital, municípios da região oeste da Grande São Paulo também adotaram reajuste nas tarifas de ônibus. As passagens passaram a custar R$ 6,10, após aumento superior à inflação acumulada no período.

O novo valor vale para as cidades de:

Osasco

Barueri

Carapicuíba

Jandira

Itapevi

As prefeituras afirmam que o reajuste foi baseado na recomposição dos custos operacionais e na necessidade de manter a qualidade e a regularidade do serviço.

Impacto direto no bolso do passageiro

O reajuste das tarifas entrou em vigor no início do ano e afeta diretamente trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público. O tema segue gerando debate, diante do peso crescente do transporte no orçamento das famílias paulistas.