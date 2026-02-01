1ª Feira do Microempreendedor de 2026 arrecada mais de uma tonelada de alimentos

A 1ª Feira do Microempreendedor 2026 registrou um balanço positivo, destacando-se pela organização, planejamento e uma forte participação da comunidade. O evento não apenas superou as expectativas em termos de engajamento, mas também reforçou seu compromisso social ao atingir a meta de arrecadação de alimentos, destinados ao Fundo Social.

Com uma programação diversificada que integrou turismo, lazer e desenvolvimento social, a feira promoveu exposições de microempreendedores locais, gerando impacto na geração de emprego e renda na cidade. A iniciativa serviu como uma plataforma para empreendedores, oferecendo visibilidade e oportunidades de negócio.

Um dos pontos altos do evento foi o tradicional Encontro Mensal de Antiguidades de Arujá (EMAA), que atraiu um grande número de visitantes. Este segmento, com mais de 170 expositores entre carros e motos antigas, não só contribuiu para a valorização cultural do município, mas também impulsionou a movimentação econômica local. O público estimado foi de 2.450 pessoas prestigiando a feira.

Além do sucesso de público e da promoção econômica, a feira demonstrou senso de solidariedade, arrecadando 1.350 quilos de alimentos, que foram direcionados ao Fundo Social de Solidariedade de Arujá.

A 1ª Feira do Microempreendedor de 2026 se consolidou como um marco de desenvolvimento econômico e social da região, além de fortalecer o espírito comunitário e a cultura local.