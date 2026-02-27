Ferraz de Vasconcelos registra redução de 36,36% nos casos de homicídio doloso em 2025

Dados da SSP-SP mostram queda de 11 para 7 casos; resultado é fruto de investimentos em tecnologia e trabalho integrado das forças de segurança

Ferraz de Vasconcelos registrou queda de 36,36% nos casos de homicídio doloso em 2025, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O município passou de 11 ocorrências em 2024 para 7 casos em 2025, refletindo os investimentos municipais em segurança pública e o trabalho integrado das forças de segurança.

“A redução dos indicadores criminais monitorados pelo Estado no Município de Ferraz de Vasconcelos se traduz pelas ações planejadas e executadas em conjunto pelas forças de segurança que atuam no município, bem como, pelo investimento crescente em formação, capacitação técnica e equipamentos”, afirma a Secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil, Daniele Cristina Oliveira de Freitas.

O resultado positivo é atribuído aos investimentos realizados pela gestão municipal em tecnologia, infraestrutura e fortalecimento das equipes de segurança. Entre as principais ações que contribuíram para a redução estão o Monitora Ferraz, sistema de monitoramento com mais de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos do município, e o Smart Ferraz, equipamento com tecnologia de reconhecimento facial instalado na Praça da Independência.

INVESTIMENTOS E AÇÕES INTEGRADAS

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos foi fortalecida com novos equipamentos e efetivo, permitindo maior presença nas ruas e resposta mais rápida a ocorrências.

As operações integradas entre Polícia Militar, Polícia Civil e GCM também se intensificaram, com ações coordenadas de patrulhamento e combate à criminalidade.

O investimento contínuo em tecnologia e a integração das forças de segurança têm sido prioridades da gestão municipal.

CANAIS DE DENÚNCIA

A população pode contribuir com a segurança do município por meio dos seguintes canais:

• Guarda Civil Municipal: 153

• Polícia Militar: 190

• Polícia Civil: 197