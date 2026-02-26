GCM de Suzano auxilia na prisão de homem por ameaças à ex-companheira

Decisão da Polícia Civil ocorreu na última sexta-feira (20/02) após a equipe gravar as ameaças contra a vítima nas proximidades da Delegacia de Defesa da Mulher

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, auxiliou na prisão de um homem suspeito de ameaçar a ex-mulher logo após ele prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) por invadir a casa da vítima. Na ocasião, após prestar o depoimento, um dos agentes gravou em vídeo o indivíduo proferindo ameaças contra a ex-companheira, que também estava no local. No mesmo momento, o material foi apresentado à Polícia Civil e o homem foi preso em flagrante por ameaça.

O caso veio à tona na última sexta-feira (20/02), por volta das 11 horas, no bairro Vila Helena, quando a equipe recebeu a denúncia e foi até o endereço, onde encontraram o suspeito em frente à residência. Ao ser abordado, ele resistiu e precisou ser contido para garantir a segurança da equipe e da vítima. O homem e a mulher foram conduzidos até a DDM para prestar esclarecimentos.

Após o depoimento, tanto o suspeito quanto a vítima foram liberados, mas, ainda no local, o homem teria voltado a ameaçar a ex-companheira, afirmando que iria atrás dela e a encontraria novamente. Um dos agentes da GCM gravou a interação e as evidências foram encaminhadas para a autoridade, que determinou, então, a prisão em flagrante do indivíduo por ameaça e violência doméstica.

“Os agentes da Patrulha Maria da Penha se mostraram atentos do princípio ao fim da ocorrência. Mesmo após os depoimentos, os guardas acompanharam a situação, gravaram as ameaças do suspeito à vítima e enviaram o material à DDM, que deliberou pela prisão em flagrante. A população pode contar com a nossa GCM para preservar a segurança dos moradores”, declarou o secretário municipal da Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.