Arujá orienta gestantes sobre doses disponíveis da vacina contra a bronquiolite

A Secretaria de Saúde de Arujá divulgou, nesta semana, um balanço atualizado sobre a estratégia de imunização materna contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em recém-nascidos. Desde o início da campanha, o município já contabiliza a aplicação de 372 doses em gestantes residentes na cidade. O monitoramento aponta que foram aplicadas 175 doses em dezembro de 2025, seguidas por 116 em janeiro de 2026 e 81 doses registradas até o dia 23 de fevereiro. A Vigilância Epidemiológica de Arujá informa que as doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Vale lembrar que a bronquiolite é uma infecção viral aguda que inflama os bronquíolos (pequenas vias aéreas) de bebês e crianças até 2 anos, comum no inverno e frequentemente causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Geralmente os sintomas iniciam com resfriado, evoluindo para tosse, chiado (sibilo) e dificuldade respiratória.

A vacinação contra o VSR é destinada a gestantes que estejam a partir da 28ª semana de gestação, conforme recomendação do Ministério da Saúde, sendo uma medida fundamental para a transferência de anticorpos ao bebê. Para receber a dose, a gestante deve comparecer a uma das UBSs de Arujá de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h. É obrigatória a apresentação do cartão de acompanhamento do pré-natal, caderneta de vacinação e um documento oficial com foto.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a população pode procurar a unidade de saúde de referência ou entrar em contato com a Divisão de Vigilância Epidemiológica pelo e-mail saude.ve@aruja.sp.gov.br.