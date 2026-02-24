Mulher de 22 anos é assassinada em SP; suspeito é preso dentro de hospital municipal

Priscila Ribeiro Verson, de 22 anos, foi assassinada no Parque Novo Mundo; companheiro foi preso dentro de hospital municipal

Jovem é vítima de feminicídio no Parque Novo Mundo

A jovem Priscila Ribeiro Verson, de 22 anos, foi vítima de feminicídio nesta segunda-feira (23), no bairro Parque Novo Mundo, na zona Norte de São Paulo.

Ela era amiga de Tainara Souza Santos, mulher que morreu em dezembro após ter as duas pernas amputadas ao ser atropelada e arrastada por um carro na Marginal Tietê.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde Priscila deu entrada já sem vida, apresentando escoriações e hematomas pelo corpo.

O principal suspeito é o companheiro da vítima, identificado como Deivid, de 36 anos. Ele foi preso dentro da unidade hospitalar e permanece à disposição da Justiça.

Objetos apreendidos e investigação

No carro do suspeito, a polícia encontrou:

Um galão de gasolina

Vestígios de sangue

O veículo e o celular do homem, que foram apreendidos para perícia

O caso foi registrado como feminicídio no 73º Distrito Policial, no Jaçanã. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos.

A linha inicial de investigação trata o caso como violência doméstica com resultado morte.

Relação com o caso Tainara: relembre a tragédia na Marginal Tietê

Priscila era amiga de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi atropelada e arrastada por um carro na Marginal Tietê, na região da Vila Maria, também na zona Norte da capital.

O crime ocorreu na manhã de 29 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostram Tainara caminhando ao lado de um homem pouco antes do atropelamento. Cerca de 30 segundos após os dois saírem do campo de visão da câmera, o equipamento registra o momento em que ela é atingida.

O motorista, que dirigia um Volkswagen Golf, passou por cima da vítima e a arrastou por uma longa distância na via expressa.

O suspeito foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ele teria agido com intenção de matar.

Internação, amputações e morte

Após o atropelamento, Tainara foi socorrida em estado grave. Durante o período de internação, ela passou por mais de quatro cirurgias, incluindo a amputação das duas pernas abaixo do joelho.

A vítima não resistiu às complicações e morreu no dia 24 de dezembro, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

O caso gerou forte comoção e reacendeu o debate sobre violência contra a mulher e feminicídio no Brasil.

Douglas Alves da Silva tornou-se réu por tentativa de feminicídio e homicídio, sendo posteriormente transferido para o Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos.

Dois crimes, o mesmo contexto de violência

A morte de Priscila Ribeiro Verson ocorre poucos meses após o caso que vitimou sua amiga, em episódios distintos, mas marcados por violência de gênero e brutalidade extrema.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra centenas de feminicídios por ano, muitos deles cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

A investigação do novo caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo. O suspeito permanece preso, enquanto familiares e amigos aguardam esclarecimentos e justiça.

Onde denunciar violência contra a mulher

Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda por meio do telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou acionar a Polícia Militar pelo 190 em caso de emergência.

Denúncias também podem ser feitas presencialmente nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) espalhadas pelo estado.

A violência doméstica é crime e pode ser denunciada por qualquer pessoa.