Julgamento no STF: PGR pede condenação dos acusados por mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes

Oito anos após o crime que chocou o país, Primeira Turma do STF analisa denúncia contra cinco réus apontados como mandantes e integrantes de organização criminosa ligada a milícias

PGR pede condenação dos cinco réus no caso Marielle

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos cinco acusados de encabeçar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro.

O julgamento teve início nesta terça-feira (24), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), oito anos após o crime que repercutiu internacionalmente e se tornou um dos casos mais emblemáticos da história recente do país.

Durante a sustentação oral, o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, afirmou que as provas reunidas ao longo da instrução confirmam a responsabilidade criminal dos denunciados, tanto pelos homicídios quanto por organização criminosa.

Quem são os acusados julgados pelo STF

Respondem à ação penal:

Domingos Brazão, conselheiro afastado do TCE-RJ

João Francisco Brazão, o Chiquinho Brazão, ex-deputado federal

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Ronald Paulo de Alves Pereira, conhecido como Major Ronald

Robson Calixto Fonseca, o “Peixe”

Segundo a PGR, os irmãos Brazão seriam os mandantes do crime, enquanto os demais teriam atuado na estrutura operacional e na garantia de impunidade.

Organização criminosa ligada a milícias, diz acusação

De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria, os acusados integravam uma organização criminosa armada com atuação estruturada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com ligação a milícias, grilagem de terras e formação de currais eleitorais.

A PGR sustenta que o grupo começou a se estruturar ainda no início dos anos 2000, quando os irmãos Brazão teriam firmado alianças com grupos milicianos atuantes na capital fluminense.

Segundo a acusação, a organização:

Controlava loteamentos irregulares

Monopolizava a venda de terrenos grilados

Explorava serviços informais de segurança

Atuava com extorsões e agiotagem

A denúncia aponta que Marielle Franco teria se tornado um obstáculo político aos interesses do grupo, especialmente em temas relacionados à regularização fundiária e à atuação de milícias em áreas como Jacarepaguá.

Motivação do crime

Na sustentação oral, o vice-procurador afirmou que as ações políticas do partido de Marielle e sua atuação parlamentar prejudicavam projetos ligados aos loteamentos irregulares que fariam parte dos planos futuros dos irmãos Brazão.

“Fartos dos confrontos com o Psol e depois com as intervenções de Marielle, os irmãos decidiram pelo homicídio da vereadora”, afirmou Chateaubriand.

Os homicídios foram denunciados como:

Duplo homicídio qualificado

Motivo torpe

Promessa de recompensa

Uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas

Além disso, há acusação de tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado.

Papel de cada denunciado

Irmãos Brazão

Segundo a PGR, Domingos e Chiquinho Brazão seriam os líderes intelectuais da organização e os mandantes do assassinato.

Rivaldo Barbosa

Ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa é acusado de atuar para assegurar a impunidade dos autores intelectuais. Conforme a denúncia, ele teria utilizado a autoridade do cargo para oferecer garantias de que as investigações não atingiriam os mandantes.

Major Ronald

O major da Polícia Militar Ronald Paulo de Alves Pereira é apontado como responsável pelo monitoramento da rotina de Marielle e pelo repasse de informações estratégicas para a execução do crime.

Robson Calixto, o “Peixe”

Robson Calixto Fonseca teria integrado a estrutura financeira e territorial da organização criminosa, atuando na intermediação com milicianos e na gestão de loteamentos irregulares.

Onde estão presos os réus

Os acusados estão detidos preventivamente em diferentes unidades prisionais do país:

Domingos Brazão está no Presídio Federal de Porto Velho (RO)

Chiquinho Brazão cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro, após deixar o presídio federal de Campo Grande (MS) por questões de saúde

Rivaldo Barbosa está na Penitenciária Federal de Mossoró (RN)

Os executores confessos do crime, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, firmaram acordos de delação premiada e também permanecem presos.

Pedido de indenização às famílias

A PGR também solicitou a fixação de indenização por danos morais às vítimas indiretas do crime:

Pais, filha e viúva de Marielle

Filho e viúva de Anderson Gomes

Assessora Fernanda Chaves

O pedido integra a ação penal que tramita na Primeira Turma do STF.

Julgamento histórico

O julgamento representa um marco no caso que mobilizou o país e gerou pressão nacional e internacional por respostas sobre mandantes e motivações.

Após oito anos, o processo avança para a análise final dos ministros da Primeira Turma do STF, que decidirão sobre a condenação ou absolvição dos acusados.

A expectativa é que o desfecho do julgamento esclareça definitivamente as responsabilidades criminais e políticas por trás de um dos assassinatos mais simbólicos da história recente do Brasil.