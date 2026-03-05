Arujá entrega nova sede da Farmácia de Alto Custo ampliando acesso à Saúde dos arujaenses

A cidade de Arujá marcou mais um avanço significativo na assistência à saúde de seus munícipes, com a entrega oficial da nova sede da Farmácia de Alto Custo e também do Centro de Aconselhamento e Testagem (CTA), nesta quarta-feira (4), na Rua Adhemar de Barros, 42, no Centro, representando a consolidação um serviço essencial, que visam proporcionar maior comodidade e acesso a medicamentos de alta complexidade para a população local.

Desde março de 2025, Arujá já se destacava como a primeira cidade da região a descentralizar a entrega de medicamentos de alto custo. Anteriormente, os pacientes tinham que se deslocar para municípios vizinhos como Mogi das Cruzes, Guarulhos ou São José dos Campos, enfrentando horas de viagem e custos financeiros consideráveis. Com a descentralização, esse cenário foi transformado, permitindo que os arujaenses retirem seus medicamentos em menos de meia hora, dentro da própria cidade e sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Inicialmente operando em um guichê na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Fazenda Rincão, a Farmácia de Alto Custo agora se estabelece em um novo e amplo prédio. Este novo espaço, que anteriormente abrigava o Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) – transferido para o antigo CAPS Centro no Jardim Planalto –, oferece uma estrutura otimizada com área de estoque, armazenamento dos medicamentos e um ambiente mais confortável para a dispensação. Este investimento reforça o compromisso da administração municipal com a saúde e o bem-estar da população, garantindo que o acesso a tratamentos vitais seja cada vez mais facilitado e eficiente para os cidadãos.

A mudança também permitiu a integração com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) no mesmo local. O CTA, que antes funcionava no CEM – Centro de Especialidades Médicas do Centro, agora oferece atendimento ainda mais discreto e privado para pacientes com doenças infectocontagiosas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis, incluindo a entrega de medicamentos, quando necessário. O CTA atende, aproximadamente, 150 pacientes por mês, enquanto que a Farmácia de Alto Custo de Arujá tem demonstrado um crescimento expressivo em seus atendimentos, passando de 700 para cerca de 1.700 atendimentos mensais, desde a sua inauguração. Essa sinergia entre os serviços garante um atendimento mais completo e humanizado. “Quero parabenizar a todos os profissionais da Saúde, à Secretaria e também à Márcia Benedito, coordenadora do CTA, e a enfermeira Guiomar Tavares, que é diretora da farmácia, ao meu vice-prefeito Rodolfo Machado pelo apoio e ao suporte da Câmara Municipal. De fato, esse cuidado e atenção no atendimento à população, inclusive no que tange ao CTA, em um ambiente propício e acolhedor, faz toda a diferença no tratamento. Arujá foi a primeira cidade da região a descentralizar esse serviço de entrega dos medicamentos de alto custo, a princípio, na UBS Fazenda Rincão e tenho certeza que está facilitando bastante a vida dos pacientes, visto que saltamos de 700 atendimentos para mais de 1.700”, exemplificou o prefeito.

O processo para obtenção dos medicamentos envolve a avaliação em uma UBS próxima, diagnóstico da necessidade do medicamento de alto custo, a devida prescrição médica e o encaminhamento da documentação para a equipe de Saúde, que providencia a busca dos medicamentos em Mogi das Cruzes, a cada dois dias, conforme explicou o secretário de Saúde de Arujá, Leonardo Reis, que também detalhou a divisão do espaço com o CTA. “Conseguimos, além da dispensação dos medicamentos de alto custo, dividir os ambientes para uso também do CTA, para quem precisa, por exemplo, pegar medicação para HIV e agora, neste prédio, ele continuará sendo tratado com todo o carinho e, o principal, com discrição”, afirmou.

A lista de medicamentos de alto custo, que inclui tratamentos para esquizofrenia, doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson, condições nefrológicas, entre outras, pode ser consultada através do link oficial da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É importante ressaltar que todos os medicamentos são entregues somente após avaliação clínica e a devida prescrição médica.

O novo equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, e disponibiliza um número de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas: (11) 4655-5631.