Polo de Música e Audiovisual traz mais uma edição do ‘Cine Crochê’

Evento marcado para o próximo dia 10 (terça-feira) conta com atração musical, comidas e bebidas, sorteios de de brindes e muito mais

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José traz mais uma edição do “Cine Crochê”, e novamente no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista), no dia 10 de março (terça-feira), às 18 horas. O evento contará com uma apresentação musical de Bianca Cirillo e Evandro Reis na abertura e a exibição de um filme de comédia contemporâneo para divertir a platéia.

O objetivo da iniciativa é unir cinema e artesanato. Por esta razão, os participantes são encorajados a levar suas linhas e agulhas e deixar a criatividade solta durante a exibição do filme. Apesar do nome do evento, o ambiente acolhe outros tipos de trabalho manual, como tricô ou crochê. O importante é proporcionar um espaço confortável para arte e comunidade. As luzes permanecerão acesas durante a atividade, facilitando a produção das peças, e o filme será exibido em português, dispensando a necessidade de atenção às legendas. Além da união de duas formas de arte, o objetivo do encontro também é promover a convivência, a inspiração e o fortalecimento da comunidade artesã.

A ideia do “Cine Crochê” nasceu na França, onde cinemas de rua oferecem sessões que permitem que o público realize projetos artesanais enquanto assistem aos filmes. A ideia vem sendo reproduzida em algumas iniciativas no Brasil e já foi sucesso em Suzano, onde a ideia de proporcionar lazer e valorização da cultura local foi abraçada.

Assim como na última edição, os filmes do projeto são sempre uma surpresa para o público. A curadoria é feita com o objetivo de proporcionar entretenimento, reflexão e inspiração. Desta vez, o gênero será comédia contemporânea. Apesar do foco em artesãos e artesãs que queiram unir sua prática ao cinema, o projeto acolhe qualquer interessado na proposta. Sem necessidade de inscrição, o evento terá portas abertas para quem quiser fazer parte.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a iniciativa permanece uma das melhores oportunidades para entretenimento e envolvimento da comunidade. “O Cineteatro Wilma Bentivegna se destaca pelas propostas diferenciadas que oferece à população e convida, mais uma vez, os munícipes a participar do ‘Cine Crochê’ e cultivar sua arte com outros artesãos apaixonados por cinema”.