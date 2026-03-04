Arujá sedia 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança do Condemat

A cidade de Arujá sediou, nesta terça-feira (3), a 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O encontro, realizado na Sala de Reunião da Prefeitura, reuniu importantes lideranças e representantes da Segurança Pública da região para discutir estratégias e ações conjuntas, visando o fortalecimento da segurança nos municípios consorciados.

A reunião, que teve início às 15 horas, foi encabeçada pelo vice-prefeito de Arujá, Rodolfo Machado, pelo secretário municipal de Segurança, Washington Adami, e pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá, Oliveira. Contou também com a presença de representantes das Secretarias Municipais de Segurança e das Guardas Civis Municipais das cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos e Guararema, demonstrando o engajamento regional na busca por soluções eficazes na área da segurança.

As pautas estratégicas para a segurança regional foram debatidas e, durante a reunião, foram abordados temas de grande relevância para a segurança pública do Alto Tietê.

Entre os principais pontos da pauta, destacam-se a apresentação e definição das diretrizes da Operação Fronteiras Seguras, que teve como foco central a discussão e o alinhamento para a implementação da iniciativa, que objetiva intensificar a fiscalização e o patrulhamento nas divisas entre os municípios, coibindo a criminalidade e garantindo maior segurança à população, além da possível interligação do Sistema Sentry entre os municípios, para melhorias e aperfeiçoamento no monitoramento contra o crime. O Sistema Sentry é uma plataforma tecnológica de inteligência, que já faz parte de algumas cidades participantes do consórcio. A integração com esse sistema poderá permitir um compartilhamento mais eficiente de informações e recursos, otimizando as ações de segurança e a pronta-resposta a ocorrências.

Também foi colocado em pauta o planejamento do treinamento conjunto de operadores e gestores, com enfoque na importância da capacitação contínua das forças de segurança municipais, buscando padronizar procedimentos, aprimorar técnicas e fortalecer a atuação integrada das equipes.

O encontro reforçou o compromisso dos municípios em trabalhar de forma colaborativa, para enfrentar os desafios e promover um ambiente mais seguro para todos, além de assinalar o papel de Arujá como articulador de políticas públicas regionais e ressaltar o empenho das administrações, em promover a integração e a cooperação entre as cidades do Alto Tietê, em prol da segurança de seus cidadãos.