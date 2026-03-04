Fundo Social terá edição de Páscoa da ‘Gincana dos Servidores’ nesta quinta

Ação será realizada das 10 às 13 horas, no recuo do Paço Municipal; objetivo é arrecadar caixas de chocolate para crianças em situação de vulnerabilidade

A Páscoa deste ano ganhará novamente um significado especial em Suzano. O Fundo Social de Solidariedade promoverá nesta quinta-feira (05/03) a “Gincana dos Servidores Solidários” voltada à arrecadação de caixas de chocolate para crianças em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá das 10 às 13 horas, no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

A proposta é simples: transformar um gesto de doação em um movimento coletivo de cuidado. Servidores públicos, munícipes, empresas e parceiros poderão contribuir entregando caixas de chocolate durante o período da gincana, escolhendo a secretaria que desejam apoiar na arrecadação. A Câmara de Suzano e o grupo de Lian Gong de Suzano também irão participar.

Os itens serão destinados às famílias acompanhadas pelos programas sociais da cidade, garantindo que a data seja marcada por mais carinho, acolhimento e esperança para muitas crianças. A edição temática ressalta o compromisso do Fundo Social com ações que promovem inclusão e fortalecem a rede de solidariedade na cidade.

Mais do que uma competição simbólica entre as secretarias, a “Gincana dos Servidores Solidários – Edição de Páscoa” busca incentivar o engajamento social e ampliar a participação da comunidade em iniciativas que fazem diferença na vida de quem mais precisa. A mobilização também estimula o espírito de união entre os servidores públicos, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que a mobilização vai além da arrecadação de chocolates e simboliza o cuidado coletivo com as crianças do município. “Quando a gente fala em Páscoa, fala em esperança e em partilha. Essa gincana é uma forma de envolver a cidade em um gesto simples, mas que tem um significado enorme para muitas crianças. Cada doação é um abraço em forma de carinho e mostra que Suzano é uma cidade que se une para fazer o bem”, destacou.

O Fundo Social recebe doações durante todo o ano no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.