Ator José Dumont é preso após condenação definitiva por estupro de vulnerável no RJ

Artista de 75 anos foi detido em casa, no Flamengo, após decisão transitada em julgado; ele cumprirá pena de 9 anos e 4 meses de prisão

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (3), em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem foi expedida após condenação definitiva, com trânsito em julgado, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu na residência do ator, localizada no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido à delegacia por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) e, após o cumprimento das formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Caso teve origem em 2022

As investigações tiveram início em 2022. Segundo registros policiais, Dumont levou para o interior de seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava na porta do prédio onde o ator reside.

Moradores do edifício denunciaram o caso às autoridades e relataram que a criança teria ido ao imóvel em outras ocasiões. A partir das denúncias, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos.

Após o andamento do processo judicial, o ator foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A decisão se tornou definitiva após o esgotamento dos recursos.

Trajetória artística

Natural de Belém, na Paraíba, José Dumont nasceu em 1º de agosto de 1950 e construiu carreira consolidada no cinema, teatro e televisão. O início de sua trajetória artística ocorreu em 1977, ao interpretar Severino em “Morte e Vida Severina”, papel que também marcou sua estreia na televisão em produção da TV Globo.

O reconhecimento nacional veio com o filme O Homem que Virou Suco, performance que lhe rendeu prêmios de Melhor Ator nos festivais de Gramado e de Brasília.

Na televisão, participou de diversas produções, entre elas as novelas Terra Nostra e América, além de trabalhos na extinta Rede Manchete, como Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Também integrou elencos de produções da RecordTV ao longo dos anos 2000.

Cumprimento da pena

Com a prisão efetuada, José Dumont deverá iniciar o cumprimento da pena em regime determinado pela Justiça. Ele permanecerá sob custódia do sistema prisional do Rio de Janeiro, à disposição do Poder Judiciário.

O caso encerra a fase de recursos no âmbito estadual e marca o cumprimento imediato da sentença condenatória.