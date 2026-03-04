Sebrae Móvel promove atendimento especial no mês das mulheres em Itaquá

Serviço gratuito oferece atendimento e orientação para MEI, abertura de empresas e capacitações

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com o Sebrae, realiza, no dia 12 de março, uma edição especial do Sebrae Móvel em comemoração ao Mês das Mulheres. A ação acontece das 10h às 16h, na Praça Padre João Álvares, no Centro, com atendimento gratuito voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

“O Sebrae Móvel é uma oportunidade concreta de levar informação para as mulheres que desejam empreender ou fortalecer seus negócios. Nosso objetivo é garantir que elas tenham acesso às ferramentas necessárias para conquistar autonomia e independência financeira”, destacou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

Durante o evento, serão oferecidos serviços como atendimento para MEI, abertura de empresas, orientações empresariais e capacitações, ampliando o acesso à informação e incentivando o empreendedorismo das mulheres do município. “Essa parceria com o Sebrae fortalece a política de desenvolvimento econômico da cidade, criando oportunidades reais para que mais mulheres possam transformar ideias em negócios”, afirmou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania e integra o conjunto de políticas públicas voltadas ao incentivo do protagonismo feminino na economia local. “Quando apoiamos as mulheres empreendedoras, estamos incentivando a geração de renda e também o desenvolvimento social. Essa é uma gestão que acredita na força do trabalho e na capacidade transformadora das mulheres”, completou o prefeito Eduardo Boigues.