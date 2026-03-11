Filha de Renato Aragão cobra dívida milionária na Justiça e pede depoimento do humorista

Processo movido por Juliana Aragão contra o pai avança no Judiciário e envolve cobrança de mais de R$ 800 mil relacionada a um empréstimo feito em 2018.

Um processo envolvendo o humorista Renato Aragão ganhou um novo capítulo na Justiça após sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, apresentar novos pedidos no processo em que cobra uma dívida que ultrapassa R$ 800 mil.

A ação foi aberta em setembro de 2025 e tramita na 43ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. No processo, Juliana acusa o pai de não quitar um empréstimo de R$ 950 mil, feito no final de 2018.

Segundo a filha do humorista, o valor teria sido entregue ao pai após a venda de um imóvel herdado de sua mãe, Martha Maria Rangel Aragão, primeira esposa de Renato Aragão, que faleceu há mais de uma década.

Filha pede que Renato Aragão seja ouvido pela Justiça

O processo ganhou novos desdobramentos no último dia 6 de março, quando Juliana apresentou uma emenda à petição inicial para complementar as provas apresentadas no caso.

No documento, ela informou à Justiça que pretende incluir provas orais, o que pode levar à convocação de testemunhas e também ao depoimento pessoal do próprio Renato Aragão.

A iniciativa ocorreu após o juiz responsável pelo caso, Carlos Sérgio dos Santos Saraiva, solicitar que a autora da ação especificasse quais provas pretende produzir no processo.

Com a atualização da ação, a cobrança atualizada apresentada na Justiça gira em torno de R$ 872 mil.

Entenda a origem da disputa familiar

De acordo com o processo, Juliana afirma que o valor entregue ao pai veio da venda de um imóvel herdado da mãe e que a quantia teria sido repassada ao humorista em forma de empréstimo.

Ela alega que o dinheiro não foi devolvido, motivo pelo qual decidiu entrar com uma ação de cobrança na Justiça.

A disputa judicial expõe um conflito familiar envolvendo o criador do personagem Didi Mocó e uma de suas herdeiras.

Juliana, que trabalha como motorista de aplicativo, também é irmã de Lívian Aragão, filha do humorista com sua atual esposa.

Defesa de Renato Aragão nega dívida

Após o caso se tornar público, a equipe de Renato Aragão divulgou uma nota negando que o humorista tenha dado qualquer tipo de calote na filha.

Segundo o comunicado, existe um acordo familiar antigo envolvendo a administração de parte da herança de Juliana.

De acordo com a defesa, parte dos recursos herdados pela filha foi administrada pelo pai ao longo dos anos com o objetivo de preservar e organizar o patrimônio.

A nota também afirma que o dinheiro não foi incorporado ao patrimônio pessoal do humorista nem ao de sua esposa, sendo apenas administrado pela família.

Humorista também enfrenta dificuldades para vender mansão

Paralelamente ao processo judicial, o nome de Renato Aragão voltou a aparecer em reportagens recentes sobre a tentativa de venda de sua mansão localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Avaliado em cerca de R$ 16 milhões, o imóvel conta com estrutura de alto padrão, incluindo biblioteca e heliponto.

Segundo informações divulgadas na imprensa, a negociação da propriedade enfrenta obstáculos, entre eles uma dívida de IPTU acumulada que ultrapassa R$ 540 mil.

Processo ainda pode ter novos desdobramentos

Com o pedido de produção de provas orais, o caso pode avançar para uma nova fase na Justiça, com a possibilidade de audiência e depoimentos de testemunhas.

Caso a solicitação seja aceita pelo juiz, o próprio Renato Aragão poderá ser convocado para prestar esclarecimentos no processo que envolve a disputa financeira com a filha.

Até o momento, o processo segue em andamento e não há decisão final da Justiça sobre a cobrança apresentada por Juliana Aragão.