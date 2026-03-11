PF analisa envelope com inscrição “Congresso” apreendido na casa de Vorcaro

Documento encontrado durante operação da Polícia Federal levanta suspeitas sobre possíveis conexões políticas de Daniel Vorcaro e reforça linha de investigação sobre contatos com parlamentares.

A Polícia Federal (PF) está analisando um envelope com a palavra “Congresso” escrita à mão, apreendido durante buscas na residência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em Brasília.

O material foi recolhido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro do ano passado. Segundo investigadores, o conteúdo do envelope passou a ser examinado com maior atenção por levantar suspeitas sobre possíveis relações do investigado com parlamentares.

Documento chamou atenção da investigação

De acordo com fontes ligadas à investigação, o envelope tinha apenas a palavra “Congresso” escrita manualmente, o que despertou o interesse da Polícia Federal.

Naquele momento da operação, os investigadores ainda não tinham acesso ao conteúdo do celular de Vorcaro, que posteriormente foi obtido após autorização judicial para quebra de sigilo.

A partir desse acesso, surgiram novas pistas sobre possíveis contatos do ex-banqueiro com integrantes do meio político, ampliando as frentes de investigação.

Defesa tentou levar o caso ao STF

A apreensão do envelope foi usada pela defesa de Vorcaro como argumento para pedir que o processo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido foi baseado na possibilidade de envolvimento de autoridades com foro privilegiado, já que processos envolvendo parlamentares federais devem ser analisados diretamente pela Corte.

Antes dessa tentativa de deslocamento do processo, o caso tramitava na Justiça Federal em Brasília, sob responsabilidade do juiz Ricardo Soares Leite.

Foi ele quem determinou, entre outras medidas, a prisão de Daniel Vorcaro e o afastamento do então presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

Mensagens no celular ampliaram suspeitas

As suspeitas ganharam novos elementos após a análise do celular do ex-banqueiro. Nas mensagens encontradas no aparelho, o nome do próprio juiz responsável pelo caso apareceu em uma conversa.

Em um dos diálogos, Vorcaro pergunta a uma pessoa não identificada se ela conhecia o magistrado. A mensagem foi enviada antes da deflagração da operação da Polícia Federal.

Para os investigadores, isso pode indicar a possível tentativa de obter informações antecipadas sobre ações judiciais ou policiais.

Citações a políticos também aparecem na investigação

A análise do conteúdo do celular revelou referências a diversos nomes do cenário político nacional.

Entre os citados nas conversas ou menções estão:

Ciro Nogueira, senador pelo PP

Antonio Rueda, presidente do União Brasil

Alexandre de Moraes, ministro do STF

João Carlos Bacelar, deputado federal pelo PL da Bahia

As menções teriam aparecido em mensagens trocadas desde 2022.

Segundo os investigadores, o material ainda está sendo analisado para verificar se as conversas indicam algum tipo de articulação ou vantagem indevida relacionada ao ex-banqueiro.

Citados negam envolvimento

Todos os políticos mencionados nas mensagens negam qualquer participação em irregularidades ou relação com eventuais fraudes atribuídas a Vorcaro.

Até o momento, não há confirmação de que os contatos citados tenham ligação direta com práticas ilegais investigadas pela Polícia Federal.

As apurações continuam em andamento e o conteúdo encontrado no envelope apreendido segue sendo examinado como mais uma possível peça no conjunto de provas reunidas pelos investigadores.