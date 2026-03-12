Novo líder do Irã promete manter Estreito de Ormuz fechado em meio à guerra com EUA e Israel

Primeira declaração pública de Mojtaba Khamenei após assumir liderança do país pede união nacional, ameaça bases americanas e indica continuidade da estratégia de pressão econômica global

Novo líder iraniano faz discurso desafiador após assumir poder

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu vingar a morte de autoridades iranianas e manter fechado o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

A declaração foi transmitida pela televisão estatal iraniana e representa a primeira manifestação pública do novo líder desde que assumiu o cargo, após a morte de seu pai, Ali Khamenei, durante ataques aéreos realizados por Estados Unidos e Israel no final de fevereiro.

No pronunciamento, Mojtaba afirmou que o Irã irá vingar o sangue de seus “mártires” e alertou que todas as bases militares americanas na região devem ser fechadas.

Segundo ele, caso isso não aconteça, essas instalações poderão se tornar alvos de ataques diretos.

Estreito de Ormuz vira principal instrumento de pressão

O fechamento do Estreito de Ormuz tornou-se um dos principais pontos de tensão da guerra.

A passagem marítima é considerada uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo, conectando produtores do Golfo Pérsico ao restante do mercado global.

Ao defender a manutenção do bloqueio, Mojtaba indicou que o Irã pretende utilizar o controle estratégico da região como instrumento de pressão econômica internacional.

Autoridades iranianas afirmam que o objetivo é forçar os países adversários a interromper os ataques e negociar o fim do conflito.

Analistas apontam que qualquer interrupção prolongada na navegação pelo estreito pode provocar forte impacto nos preços globais de energia, afetando economias ao redor do mundo.

Guerra começou após ataque que matou líder supremo

O atual conflito teve início em 28 de fevereiro, quando uma operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel realizou bombardeios em território iraniano.

Entre os alvos estava o líder supremo Ali Khamenei, que morreu durante o ataque em Teerã.

Além dele, diversas autoridades de alto escalão do regime iraniano e comandantes militares também foram mortos.

Washington e Tel Aviv afirmaram que os ataques tinham como objetivo enfraquecer programas militares e nucleares iranianos, além de atingir a estrutura de comando do país.

Retaliação iraniana amplia conflito no Oriente Médio

Após os ataques iniciais, o Irã lançou uma série de ofensivas de retaliação contra interesses americanos e israelenses na região.

Alvos foram registrados em diversos países do Oriente Médio, incluindo:

Emirados Árabes Unidos

Arábia Saudita

Catar

Bahrein

Kuwait

Jordânia

Iraque

Omã

Autoridades iranianas afirmam que os ataques têm como alvo apenas instalações militares e interesses estratégicos dos Estados Unidos e de Israel nesses países.

O conflito também se expandiu para o Líbano, onde o grupo armado Hezbollah, aliado do Irã, lançou ataques contra território israelense.

Em resposta, Israel intensificou bombardeios contra posições do grupo no país vizinho.

Número de mortos e deslocados cresce

O impacto humanitário da guerra também cresce rapidamente.

Segundo a organização Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, mais de 1.200 civis morreram no Irã desde o início dos combates.

Relatórios da Organização das Nações Unidas indicam ainda que milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país em razão da escalada militar.

Do lado americano, a Casa Branca confirmou ao menos sete mortes de soldados dos Estados Unidos ligadas diretamente a ataques iranianos.

Inteligência dos EUA diz que regime iraniano continua estável

Apesar das perdas na liderança, avaliações da inteligência dos Estados Unidos indicam que o governo iraniano continua mantendo controle sobre o país.

Relatórios internos apontam que a estrutura de poder do regime permanece relativamente intacta e que não há sinais imediatos de colapso político.

O principal pilar desse controle é o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, força militar de elite que possui grande influência política e econômica no Irã.

Mesmo com ataques a bases militares e instalações estratégicas, analistas avaliam que a capacidade de governança do regime ainda não foi comprometida.

Irã estabelece condições para encerrar a guerra

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também apresentou recentemente três exigências para o encerramento do conflito.

Segundo ele, a guerra só poderá terminar caso sejam atendidas três condições principais.

A primeira é o reconhecimento internacional dos direitos do Irã, especialmente em relação à sua soberania e segurança.

A segunda envolve o pagamento de reparações pelos danos causados pelos ataques militares.

A terceira exige garantias internacionais firmes de que novas agressões contra o país não ocorrerão no futuro.

O presidente iraniano afirmou ainda ter discutido a situação com líderes da Rússia e do Paquistão, buscando apoio diplomático.

Crise energética global se intensifica

O bloqueio do Estreito de Ormuz já começa a gerar consequências econômicas internacionais.

Especialistas afirmam que a interrupção do fluxo de petróleo pela região pode causar uma das maiores perturbações no fornecimento global de energia da história recente.

Com o agravamento da guerra, os preços internacionais do petróleo voltaram a ultrapassar a marca de 100 dólares por barril, aumentando a pressão sobre governos e mercados.

Analistas afirmam que a normalização do mercado energético depende diretamente da reabertura do estreito, algo que ainda parece distante diante da escalada do conflito.

Alerta de ataque na Califórnia levanta dúvidas entre especialistas

Um boletim de segurança divulgado pelo Federal Bureau of Investigation, o FBI, também trouxe um elemento que chamou atenção de analistas militares e especialistas em segurança internacional.

O documento alertava para a possibilidade de o Irã realizar ataques de retaliação contra alvos nos Estados Unidos utilizando drones, tendo como possível alvo áreas do estado da Califórnia.

Embora o aviso tenha sido tratado como uma medida preventiva de segurança, a hipótese levantou questionamentos entre especialistas ouvidos por analistas de defesa. A principal dúvida envolve a viabilidade logística de uma operação desse tipo.

Para que um ataque dessa natureza ocorresse, uma embarcação ligada ao Irã teria de atravessar milhares de quilômetros de oceano, sair da região do Golfo Pérsico, contornar áreas monitoradas por forças navais internacionais e chegar à costa oeste americana sem ser interceptada.

Além da distância, especialistas destacam que os Estados Unidos mantêm uma das redes de vigilância marítima mais avançadas do mundo, com monitoramento constante por satélites, radares e patrulhas navais ao longo da costa do Pacífico.

Por isso, analistas afirmam que uma operação desse tipo seria extremamente difícil de executar sem ser detectada com antecedência. Mesmo que um navio conseguisse se aproximar da costa, o lançamento de drones também dependeria de uma estrutura logística complexa.

Autoridades americanas, no entanto, ressaltam que o boletim tinha caráter preventivo e não indicava uma ameaça concreta ou iminente. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou que não há indícios de um ataque em preparação, mas que o estado permanece em coordenação com agências federais de segurança.

Especialistas lembram que alertas desse tipo são comuns em momentos de tensão internacional e fazem parte das estratégias de prevenção adotadas por autoridades de segurança. Ainda assim, o cenário descrito no relatório gerou debates sobre sua plausibilidade e sobre os reais riscos de uma escalada do conflito para além do Oriente Médio.

Futuro da guerra permanece incerto

Apesar das declarações otimistas de autoridades americanas sobre o andamento da campanha militar, especialistas alertam que o conflito pode se prolongar por um período significativo.

Sem sinais claros de negociação imediata e com ambos os lados reforçando suas posições, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã continua ampliando tensões no Oriente Médio e gerando efeitos políticos e econômicos em escala global.