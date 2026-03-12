Flávio Bolsonaro se encontra com María Corina Machado durante posse de Kast no Chile

Senador brasileiro e pré-candidato à Presidência participou da cerimônia de posse do novo presidente chileno e defendeu “justiça” para Brasil e Venezuela em conversa com líder da oposição venezuelana

Flávio Bolsonaro participa de posse presidencial no Chile

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado durante a cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast.

O encontro ocorreu na quarta-feira (11), durante o evento oficial que marcou o início do novo governo chileno. Kast assumiu o cargo após vencer as eleições de 2025, consolidando uma guinada política à direita no país após o mandato do ex-presidente Gabriel Boric.

Flávio Bolsonaro compareceu à cerimônia acompanhado da esposa e publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que cumprimenta María Corina Machado.

Conversa entre os dois cita “justiça” para Brasil e Venezuela

Durante a conversa registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do senador, Flávio Bolsonaro elogia a trajetória política de María Corina Machado.

No encontro, ele parabeniza a líder venezuelana por um prêmio internacional recebido no ano anterior e afirma que ela representa uma inspiração política para outros países da América Latina.

Em seguida, o senador brasileiro faz referência à situação política de seus países.

“Justiça pelos nossos países”, disse Flávio Bolsonaro durante a conversa.

Machado respondeu afirmando:

“Pela justiça e pela democracia em nossos países.”

A interação ocorreu em tom amistoso e rapidamente circulou nas redes sociais.

Posse de Kast marca mudança política no Chile

A cerimônia marcou a posse de José Antonio Kast como presidente do Chile.

Kast é considerado um dos políticos mais conservadores da história recente do país e sua eleição representa uma das maiores mudanças políticas à direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990.

Durante a campanha, o novo presidente prometeu implementar um “governo de emergência” para enfrentar problemas como criminalidade e imigração irregular, temas que dominam o debate político chileno.

Kast sucede o governo do ex-presidente Gabriel Boric, que esteve no poder nos últimos quatro anos.

Lula não compareceu à cerimônia

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não participou da posse de Kast.

O país foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A cerimônia reuniu diversos líderes políticos da América Latina, entre eles o presidente da Argentina, Javier Milei.

Novo governo promete endurecer políticas de segurança

Ao assumir o cargo, José Antonio Kast prometeu adotar medidas duras para enfrentar o aumento da criminalidade e controlar a imigração irregular no Chile.

O presidente chileno afirmou que seu governo pretende reforçar o controle de fronteiras, ampliar políticas de segurança pública e implementar reformas econômicas voltadas para crescimento e geração de empregos.

Apesar do apoio de setores conservadores, sua eleição também gerou críticas de grupos políticos e movimentos sociais que temem mudanças profundas em políticas sociais e direitos civis no país.