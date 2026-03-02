Prefeitura de Santa Isabel acompanha ocorrência da Polícia Civil em caso de comércio ilegal de animal silvestre

A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acompanhou uma ocorrência da Polícia Civil envolvendo a apreensão de um animal silvestre da espécie macaco-prego que estava sendo comercializado de forma ilegal.

A equipe da Secretaria foi acionada após comunicação das autoridades policiais e esteve na delegacia para acompanhar os procedimentos legais, incluindo registro do boletim de ocorrência, apreensão do animal e demais trâmites administrativos e criminais.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Buosi, a atuação integrada entre os órgãos foi fundamental para a condução do caso.

“A gente recebeu a informação da Polícia Civil sobre a apreensão de um macaco que estava sendo utilizado em uma venda clandestina. Todas as equipes se reuniram na delegacia para realização do boletim de ocorrência, apreensão e demais processos administrativos e criminais. Agradecemos à Polícia Civil pelo empenho e pelo trabalho de excelência, e a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição para colaborar com as investigações e contribuir no que for necessário”, destacou o secretário.

A ação resultou na prisão de dois indivíduos, responsáveis pela comercialização ilegal do animal, prática considerada crime ambiental conforme a legislação brasileira.

A Prefeitura reforça que a captura, manutenção e comercialização de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes configuram crime, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas em lei.