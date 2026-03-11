Prefeitura de Poá abre inscrições para cursos gratuitos de instrumentos musicais

Aulas são voltadas para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos e as vagas são limitadas

A Secretaria Municipal de Cultura de Poá abriu inscrições para cursos gratuitos de instrumentos musicais destinados a crianças e adolescentes com idade entre 8 e 17 anos. As inscrições devem ser realizadas presencialmente entre os dias 11 e 18 de março de 2026, na Casa de Cursos da Vila Varela, local onde também serão realizadas as aulas. A iniciativa faz parte das ações do município para incentivar a formação artística e ampliar o acesso à cultura por meio da música.

Os interessados devem se inscrever na Casa de Cursos, localizada na rua Portugal, 271, na Vila Varela, das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Caso todas as vagas sejam preenchidas antes do término do período de inscrições, os interessados poderão ter seus nomes incluídos em uma lista de espera.

No momento da inscrição, os responsáveis deverão apresentar os seguintes documentos: RG (original e cópia), comprovante de endereço e uma foto 3×4 atualizada. A matrícula somente será efetivada após a apresentação completa da documentação solicitada.

O secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, destacou que os cursos fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das atividades culturais na cidade. “A iniciativa pretende democratizar o acesso ao ensino de música, oferecendo uma oportunidade gratuita de formação para jovens do município”, afirmou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ressaltou a importância do investimento em projetos culturais voltados à juventude. “Investir em cultura é investir no futuro da nossa cidade. Queremos garantir que cada vez mais crianças e adolescentes tenham acesso a oportunidades que estimulem o aprendizado, a criatividade e o desenvolvimento por meio da música”, destacou.