Search
Close this search box.

Arujá inicia participação na Escola Paralímpica de Esportes do CPB com primeiro grupo de jovens atletas

Arujá iniciou nesta semana a participação na Escola Paralímpica de Esportes, iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro voltada à iniciação esportiva de pessoas com deficiência. As atividades são realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista, considerado um dos maiores complexos esportivos paralímpicos da América Latina.

O primeiro grupo participante é formado por jovens arujaenses, que passam a ter contato inicial com modalidades paralímpicas em um ambiente estruturado para o desenvolvimento esportivo e para a prática inclusiva do esporte.

A participação marca o início da integração do município ao programa, que busca ampliar o acesso de pessoas com deficiência à iniciação esportiva e estimular a prática regular de atividades físicas. A expectativa é que, de forma progressiva, a iniciativa amplie o número de participantes.

Em Arujá, a participação é coordenada pela Diretoria da Pessoa com Deficiência e foi viabilizada por meio de apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Câmara Municipal, permitindo que os jovens tenham acesso às atividades realizadas no centro de treinamento.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube