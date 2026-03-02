Unidades do Sebrae Aqui de Ferraz de Vasconcelos conquistam Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento

Reconhecimento estadual destaca a qualidade do atendimento oferecido aos empreendedores e fortalece o desenvolvimento econômico do município

Ferraz de Vasconcelos foi destaque no Alto Tietê ao conquistar dois Selos Ouro no Selo Sebrae de Referência em Atendimento, premiação estadual que reconhece a qualidade dos serviços prestados aos empreendedores. As unidades contempladas foram o Sebrae Aqui do Palácio das Uvas e a unidade instalada na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV).

O selo avalia diversos critérios, como qualidade do atendimento presencial e digital, gestão, infraestrutura, presença digital e oferta de soluções aos empreendedores. A categoria Ouro é a mais alta na etapa estadual e habilita as unidades a disputarem o Selo Diamante, concedido pelo Sebrae Nacional.

O reconhecimento reforça o papel estratégico do Sebrae Aqui no apoio aos micro e pequenos empreendedores do município, oferecendo orientações sobre abertura de empresas, gestão, formalização, vendas e desenvolvimento de negócios.

Atualmente, os postos funcionam por meio de parcerias entre o Sebrae e instituições locais, ampliando o acesso da população aos serviços de empreendedorismo e fortalecendo a economia local.

“O selo reforça que Ferraz está no caminho certo ao investir no empreendedorismo e no fortalecimento dos pequenos negócios. Esse apoio gera emprego, renda e desenvolvimento para toda a cidade”, enfatiza Daniel Balke, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.