Raízen pede recuperação extrajudicial para renegociar mais de R$ 65 bilhões em dívidas

Gigante do setor de energia e biocombustíveis tenta reorganizar sua estrutura financeira enquanto negocia com credores e busca reforçar o caixa.

A Raízen, uma das maiores companhias de energia e agronegócio do Brasil, protocolou nesta quarta-feira (11) um pedido de recuperação extrajudicial na Justiça de São Paulo. A iniciativa ocorre em meio a negociações com credores e faz parte de um plano para reorganizar a estrutura financeira da empresa, que acumula dívidas superiores a R$ 65 bilhões.

De acordo com comunicado divulgado pela companhia, o objetivo da medida é criar um ambiente jurídico mais seguro para conduzir as negociações com credores e viabilizar ajustes em obrigações financeiras. A empresa afirma que o processo tem caráter exclusivamente financeiro e não afeta as operações comerciais nem as relações com clientes, fornecedores ou parceiros de negócios.

A estratégia busca garantir tempo e estabilidade para que a companhia possa renegociar prazos e condições de pagamento enquanto implementa mudanças internas voltadas à redução do endividamento.

Como funciona a recuperação extrajudicial

A recuperação extrajudicial é um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite que empresas em dificuldade financeira negociem diretamente com seus credores um plano de reestruturação de dívidas, antes da intervenção plena da Justiça no processo.

Nesse modelo, a companhia chega a um acordo inicial com parte dos credores e, posteriormente, solicita que o plano seja homologado pelo Judiciário. Uma vez aprovado, o acordo passa a ter força de decisão judicial e se torna obrigatório para todos os credores da categoria incluída no plano.

No caso da Raízen, a empresa informou que o plano já conta com adesão de credores que representam mais de 47% das dívidas sem garantia, percentual suficiente para que o pedido fosse protocolado. Agora, a companhia terá até 90 dias para obter o apoio necessário para a homologação definitiva do acordo.

Entre as medidas que podem fazer parte desse tipo de reestruturação estão a extensão de prazos de pagamento, renegociação de juros, conversão de parte das dívidas em ações da empresa e eventuais mudanças na estrutura societária.

Endividamento elevado pressiona a companhia

O pedido de recuperação extrajudicial ocorre em meio a um cenário de pressão financeira crescente. Dados divulgados anteriormente indicam que a dívida líquida da Raízen chegou a R$ 55,3 bilhões no final de dezembro, enquanto o total de compromissos financeiros do grupo ultrapassa R$ 65,1 bilhões.

Esse cenário foi construído ao longo dos últimos anos, em um contexto marcado por investimentos elevados, oscilações nas safras de cana-de-açúcar e mudanças nos preços das commodities energéticas. Condições climáticas instáveis também afetaram a produtividade agrícola em algumas regiões, enquanto as taxas de juros mais altas aumentaram o custo do financiamento da dívida.

Com isso, a empresa passou a executar um plano interno voltado à redução de custos, venda de ativos e reorganização financeira, medidas que agora são complementadas pela tentativa de renegociação com credores.

Prejuízo bilionário agravou o cenário financeiro

A situação financeira da companhia se tornou ainda mais delicada após os resultados divulgados para o terceiro trimestre da safra 2025/2026, encerrado em dezembro de 2025.

No período, a Raízen registrou prejuízo de R$ 15,6 bilhões, resultado que foi fortemente impactado por um ajuste contábil de aproximadamente R$ 11,1 bilhões no valor de determinados ativos. Sem esse efeito extraordinário, a perda teria ficado próxima de R$ 4,5 bilhões.

A empresa também registrou queda de receita no período. O faturamento alcançou R$ 60,4 bilhões, valor cerca de 9,7% menor em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse desempenho contribuiu para aumentar a pressão sobre o caixa da companhia e acelerar a busca por soluções para o endividamento.

Outro fator que afetou a operação foi o impacto de incêndios em áreas de cana-de-açúcar registrados no interior de São Paulo em 2024. As queimadas atingiram cerca de 1,8 milhão de toneladas de cana, reduzindo parte da matéria-prima disponível para processamento.

Possível capitalização pode reforçar o caixa

Paralelamente às negociações com credores, a empresa também avalia uma capitalização bilionária para fortalecer seu caixa.

Uma proposta discutida nos últimos meses prevê um investimento total de aproximadamente R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões aportados pela Shell e R$ 500 milhões provenientes de um veículo de investimento ligado à família do empresário Rubens Ometto, controlador da Cosan.

Na prática, o aporte representaria a entrada de novos recursos na empresa, permitindo reduzir parte da pressão financeira enquanto o processo de renegociação das dívidas é conduzido.

Executivos do grupo já haviam indicado, em conversas com analistas, que as negociações com credores e acionistas estavam avançando e poderiam resultar em uma solução considerada satisfatória pelo mercado.

Uma das maiores empresas de energia do país

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, a Raízen continua sendo uma das empresas mais relevantes do setor energético e do agronegócio no Brasil.

A companhia atua na produção de açúcar, etanol e bioenergia, além de operar uma ampla rede de distribuição de combustíveis sob a marca Shell. Sua presença se estende por Brasil, Argentina e Paraguai, com uma estrutura que inclui cerca de 1,3 milhão de hectares de área cultivada e 35 usinas dedicadas à produção de açúcar, etanol e bioenergia.

No segmento de combustíveis, a empresa opera mais de 70 terminais de distribuição, 68 bases de abastecimento em aeroportos e aproximadamente 8 mil postos Shell administrados por revendedores parceiros. Ao todo, a companhia reúne mais de 45 mil colaboradores e cerca de 15 mil parceiros comerciais.

A escala da produção também evidencia a dimensão da operação. A Raízen produz anualmente dezenas de bilhões de litros de biocombustíveis e milhões de toneladas de açúcar, consolidando-se como uma das maiores produtoras globais de etanol.

Operações seguem normalmente

Apesar do processo de renegociação financeira, a empresa afirma que todas as atividades continuam funcionando normalmente.

Em nota oficial, a Raízen destacou que a recuperação extrajudicial não envolve dívidas operacionais nem contratos comerciais, o que significa que as relações com clientes, fornecedores e revendedores permanecem regidas pelos acordos já existentes.

Segundo a companhia, o plano apresentado prevê um prazo de até 90 dias para obtenção das adesões necessárias à homologação judicial, período em que novas negociações com credores devem ocorrer.

A empresa também informou que continuará mantendo acionistas e o mercado informados sobre qualquer evolução relevante relacionada ao processo de reestruturação financeira.