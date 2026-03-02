Aprova Itaquá inicia nova etapa com aula inaugural para 240 estudantes

Evento marcou o início do cursinho preparatório para vestibulares e Enem

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou neste sábado (28) a aula inaugural do Aprova Itaquá, cursinho preparatório para vestibulares, destinada aos 240 estudantes aprovados no processo seletivo. O evento aconteceu no Cinépolis do Itaquá Park Shopping e a iniciativa, coordenada pela Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, marcou oficialmente o início das atividades do programa que ajuda no acesso ao ensino superior.

Na ocasião, os estudantes receberam uma ecobag e participaram de um momento especial de reconhecimento aos 21 estudantes das edições anteriores que já conquistaram aprovação em instituições públicas e privadas de ensino superior, demonstrando o impacto positivo do projeto na trajetória educacional dos jovens do município.

“A aula inaugural é sempre um momento de muita emoção. Estar aqui e ver o brilho nos olhos de cada um dos estudantes é motivo de muita alegria. A proposta é oferecer não apenas conteúdo com orientação, como também acolhimento para que os estudantes se sintam preparados e confiantes para enfrentar os desafios dos vestibulares”, afirmou a secretária da Mulher, Hadla Issa.

Durante o encontro, foi apresentada a proposta pedagógica do programa, a metodologia de ensino, a equipe docente e as oportunidades oferecidas aos estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e demais vestibulares. “O Aprova Itaquá é uma oportunidade concreta de transformação de vidas por meio da educação. Estamos investindo no futuro dos nossos jovens e estamos felizes com o início de mais uma turma”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Em formato de talk show, a aula inaugural foi conduzida pelos representantes da pasta, além do corpo docente, permitindo que os estudantes conhecessem os professores que estarão à frente das disciplinas. Os educadores compartilharam experiências e orientações importantes para que cada estudante aproveite ao máximo a preparação.

As aulas acontecem no ProJovem (avenida Emancipação, 37 – Centro) nos períodos matutino (8h às 12h30), noturno (18h às 22h) ou integral aos sábados (8h às 17h). As atividades têm início hoje (2) e os estudantes recebem material didático e alimentação diária. O término do curso está previsto para o segundo semestre deste ano. As aulas são organizadas por eixos temáticos que contemplam matemática, linguagens, redação, ciências humanas (história, geografia e filosofia) e ciências da natureza (física, química e biologia).

“Esse não é apenas um cursinho preparatório, é uma porta que se abre para novas possibilidades. Cada madrugada de estudo, cada dificuldade enfrentada e cada desafio superado fazem parte de uma caminhada que transforma vidas”, acrescentou a primeira-dama Mila Boigues.

O cursinho também oferece o benefício de vale-transporte, destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade social que residem a mais de cinco quilômetros do local das aulas. Para a manutenção do benefício, é necessário utilizá-lo exclusivamente no trajeto entre casa e cursinho, participar das atividades pedagógicas e manter frequência mínima de 95% nas aulas.

“Essa é uma ação estratégica que vai ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer as políticas públicas voltadas à juventude. Para que isso se torne uma realidade, jovens, acreditem no potencial de vocês, porque nós acreditamos. Estamos juntos, torcendo, apoiando e trabalhando para que cada sonho aqui presente se torne realidade. O futuro começa agora e ele pertence a quem decide não desistir”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.