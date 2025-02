Ferraz de Vasconcelos receberá quadra esportiva com emenda de R$ 400 mil do deputado Caio França”

Depois de uma solicitação do vereador Renato Ramos (PL), o Renatinho Se

Ligue, o deputado estadual Caio França (PSB), destinou uma emenda

parlamentar impositiva no valor de R$ 400 mil. O dinheiro do tesouro

estadual será aplicado na construção de uma quadra esportiva no bairro

Jardim Yone, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o vereador ferrazense, a iniciativa visa oferecer mais lazer e

incentivar a prática esportiva na comunidade local. A nova quadra terá o

nome em homenagem ao saudoso professor Evandro José, que faleceu em

2024. O educador deixou um importante legado na educação e no esporte da

região.

Reconhecido por sua dedicação à comunidade, o mestre inspirou diversas

gerações por meio do ensino e da prática esportiva. “O esporte é uma

ferramenta fundamental de transformação social, e essa quadra será um

espaço essencial para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos do

Jardim Yone”, destacou Renatinho.

Caio França, por sua vez, reforçou o seu compromisso com a cidade e a

parceria com o vereador. “Estamos sempre à disposição para contribuir

com projetos que beneficiem a população, e essa emenda é mais um exemplo

do nosso trabalho conjunto para melhorar a qualidade de vida das

pessoas”, afirmou o deputado.

Agenda

Na sexta-feira, dia 07, Renatinho e Caio França se reuniram com a

prefeita Priscila Gambale (Podemos) e com o secretário de Governo e

Relações Institucionais, Jackson Carlos dos Santos. Na pauta, os

trâmites para a execução da obra. A emenda de R$400 mil já está liberada

no “Portal Sem Papel” do governo estadual. O serviço pode começar ainda

este ano.

Por Pedro Ferreira e assessoria do vereador, em 10/02/2025.