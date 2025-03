Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos é invadida e tem equipamentos furtados durante a madrugada

Na madrugada de hoje, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos foi alvo de uma invasão que resultou no furto de diversos itens da Secretaria de Fazenda. Um criminoso conseguiu entrar nas dependências do prédio, levando um computador, quatro tablets e objetos pessoais de funcionários.

O furto ocorreu durante a ausência do vigilante de plantão, que teve que deixar o local para levar seu filho ao hospital.

A Polícia Militar e a Polícia Civil já estão no local investigando o caso. As autoridades estão analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar o ladrão e entender as circunstâncias da invasão