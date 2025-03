Mulher morre em colisão entre moto e van escolar em Itabuna; câmeras flagraram uso do celular antes do acidente

Ana Lúcia dos Santos, de 35 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma van escolar em Itabuna, no sul da Bahia. Os dois veículos colidiram frontalmente na tarde do último sábado (22).

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram o momento da colisão. Antes do impacto, as gravações mostram a vítima olhando para o celular enquanto pilotava a moto. Em seguida, ela é arremessada ao colidir com a van. O capacete que usava ficou completamente destruído. O vídeo também registra o desespero do motorista do veículo escolar.

A Polícia Civil informou que a 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e instaurou um inquérito policial para investigar o caso, que está sendo tratado como homicídio culposo.