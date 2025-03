Adolescente de 16 anos é atropelado por trem e morre após pular muro da CPTM para pegar bola em SP

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (15) na Linha 12-Safira. Corpo de Bombeiros socorreram e encaminharam o jovem ao Hospital Tatuapé, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um trem na manhã deste sábado (15), na região do Cangaíba, zona leste de São Paulo. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que o jovem acessou a via férrea no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na Linha 12-Safira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima pulou o muro da CPTM para pegar uma bola e foi atingido por uma composição que seguia no sentido Brás. O acidente aconteceu por volta das 9h30.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem chegou a ser encaminhado ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu

A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental no 31° Distrito Policial (Vila Carrão) e requisitou a realização de perícia no local do atropelamento.

A CPTM informou que colaborará com as investigações e reforçou que o acesso à faixa ferroviária é proibido, conforme previsto na Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança (NTS), amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 1996.

Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e ressaltou que a segurança dos passageiros e da população ao redor das vias férreas é prioridade da companhia.