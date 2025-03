Poá inicia celebrações de 76 anos com a entrega da revitalização do Relógio Histórico e do Monumento dos Expedicionários

Neste sábado (22), a cidade de Poá deu início às comemorações de seu 76º aniversário com a entrega das obras de revitalização do histórico Relógio da Praça dos Expedicionários e do Monumento dos Expedicionários. A cerimônia contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza e de diversas autoridades municipais.

Primeira-dama Flavia Souza / Prefeito Saulo Souza

O Relógio da Praça dos Expedicionários, inaugurado em maio de 1958, é um dos principais marcos da cidade. Após anos sem funcionamento, o equipamento passou por uma restauração completa que incluiu nova pintura, acabamento e a instalação de um moderno maquinário eletrônico. Este novo sistema, dotado de motor de precisão e controlador por microprocessador, permite ajustes por meio de aplicativo, facilitando a manutenção e preservação do patrimônio.

Praça dos Expedicionários

Além do relógio, o Monumento dos Expedicionários, localizado na mesma praça, também foi revitalizado. A estátua homenageia os 19 pracinhas poaenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial, reforçando a importância de preservar a memória histórica da cidade.

O antigo mecanismo do relógio será preservado e exposto no Teatro Municipal de Poá, permitindo que moradores e visitantes conheçam a história e a evolução tecnológica do equipamento.

Durante a cerimônia, o prefeito Saulo Souza destacou a relevância da revitalização para a cultura e o turismo local. Ele ressaltou que a ação é um presente para a cidade e um resgate de sua história, além de anunciar uma programação especial de aniversário que inclui shows de artistas renomados e o retorno do Desfile Cívico-Militar, evento que não ocorria há décadas em Poá.

A restauração desses monumentos simboliza o compromisso da administração municipal em valorizar o patrimônio histórico e cultural de Poá, fortalecendo a identidade local e promovendo o turismo na região.