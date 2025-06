Deputado Federal Fábio Teruel destina R$ 2,2 milhões em verba pública para asfaltar ruas de condomínio de luxo onde mora

O deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP), conhecido por sua expressiva presença nas redes sociais, é agora centro de uma polêmica envolvendo o uso de verbas públicas. Morador do Residencial Tamboré 1, em Barueri, na Grande São Paulo, Teruel destinou R\$ 11 milhões em emenda parlamentar à prefeitura do município, dos quais R\$ 2,2 milhões foram utilizados para recapear ruas dentro do luxuoso condomínio onde vive.

O Tamboré 1 é considerado um dos endereços mais exclusivos do país, abrigando mansões avaliadas em até R\$ 50 milhões e moradores famosos como a influenciadora Deolane Bezerra, o ator Fiuk e a cantora Simone Mendes. O condomínio conta com infraestrutura de alto padrão, incluindo quadras de tênis, mata nativa preservada e até um castelo em estilo árabe.

A verba utilizada para asfaltar oito ruas do residencial veio por meio de uma emenda parlamentar no modelo “Pix”, que permite o repasse direto de recursos da União para municípios, com menor controle sobre a execução. O plano de trabalho da prefeitura justificou a obra mencionando o “crescimento acelerado do município” e o consequente aumento no desgaste do asfalto devido ao tráfego de veículos.

No entanto, a escolha do local levanta questionamentos sobre o uso de recursos públicos para beneficiar uma área privada e restrita a moradores de altíssima renda. A entrada da imprensa no condomínio foi vetada pela administração, mas funcionários confirmaram que as obras foram concluídas no fim de 2024. Imagens aéreas mostram as ruas com novo asfalto cortando terrenos de mansões com piscinas.

A prefeitura de Barueri ainda não se pronunciou sobre os critérios técnicos que levaram à escolha das ruas contempladas com a obra.