Itaquá lança programa Parada Legal para garantir mais acessibilidade no transporte público

Itaquaquecetuba lançou o programa Parada Legal, uma iniciativa que garante mais acessibilidade e inclusão no transporte coletivo municipal. A nova legislação, de autoria do vereador Luiz Coutinho, e sancionada neste mês, assegura que pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com mobilidade reduzida, permanente ou temporária possam embarcar e desembarcar fora dos pontos de ônibus convencionais sempre que necessário e seguro.

O vereador destacou que o público prioritário é quem mais sofre com os deslocamentos entre o ponto de ônibus e seus destinos. “Visando minimizar esses desafios, vimos a necessidade de criar um projeto de lei que favoreça esse público”, enfatizou.

Agora os motoristas dos ônibus municipais devem estar atentos à presença de usuários preferenciais ao longo de todo o trajeto, mesmo fora dos pontos habituais. “A parada pode ser realizada em locais próximos ao ponto de espera desde que respeitadas as normas de segurança no trânsito, garantindo a proteção dos passageiros, pedestres e demais veículos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

O programa já está em vigor e reafirma o compromisso do município com a promoção da dignidade e da igualdade de direitos para os cidadãos. “A iniciativa representa um avanço importante nas políticas de inclusão e mobilidade urbana, atendendo a uma demanda histórica de acessibilidade no transporte coletivo”, completou o prefeito Eduardo Boigues.